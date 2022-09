RHMZ UPOZORAVA NA OBILNE PADAVINE: Upaljen meteo alarm, temperatura u padu! Poznato kada se vraća sunce

U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije vreme, na severozapadu suvo, a u ostalim krajevima s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i istoku i sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom i mestimično obilnijim padavinama, naročito u prvom delu dana.

Posle podne postepen prestanak padavina, a sa severozapada i delimično razvedravanje.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 stepeni do 18, a najviša od 17 do 23 stepena.

U Beogradu oblačno i hladnije. Ujutro i pre podne kiša, posle podne prestanak padavina, a krajem dana delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 15 steeni, a najviša oko 18.

Upozorenje na veću količinu padavina

"Tokom jutra i prepodneva obilnije padavine očekuju se u centralnim, istočnim i južnim delovima Srbije, kao i u Banatu sa količinom kiše lokalno od 20 do 40 mm. Posle podne i uveče slablјenje i postepen prestanak padavina", upozorio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi narandžasti i žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine. Narandžasto upozorenje uplajeno je za područje Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, a to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ-a.

U ostalim delovima Srbije, izuzev Bačke i Srema, na snazi je žuto upozorenje što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objašnjava RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu u svim krajevima suvo i toplije nego u petak sa dužim sunčanim periodima uz razvoj slabe prolazne oblačnosti. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 18°C.

U nedelju novo prolazno naoblačenje može usloviti kratkotrajnu kišu tokom dana i ponegde lokalne pljuskove. U ponedeljak tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

Od utorka do kraja perioda suvo i stabilnije uz dalji porast temperatura, koje će sredinom naredne sedmice ponovo dostići vrednosti oko 30 stepeni.

