ULAGANJE U ZNANJE JE VELIKA INVESTICIJA: Ministar Ružić sa brucošima na Veterinarskom i Političkim naukama u Beogradu

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić prisustvovao je danas prijemu brucoša na Fakultetu veterinarske medicine i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i poželeo im srećan početak studija.

Ove školske godine za upis na prvu godinu studija bilo je 45.000 slobodnih mesta, od čega država finansira studije za 30.000 brucoša.

„Na početku ove nove, značajne etape u vašem životu, želim da vam poručim da je ulaganje u znanje velika investicija. To je jedini način da ostvarite svoje profesionalne i lične ambicije. Zato, tokom studija budete vredni, istrajni i uporni, ne propustite da učestvujte u vannastavnim aktivnostima i pratite kurseve i seminare fakulteta, čiji je cilj dodatno individualno usavršavanje“, poručio je Ružić brucošima.

Ministar je danas uručio indekse studentima koji su najbolje rangirani na prijemnom ispitu Fakulteta veterinarske medicine i ocenio da je reč o veoma zahtevnom fakultetu.

„Verujem da ste ponosni što ste postali deo ove visokoškolske ustanove koja će vam pružiti potrebna teorijska i praktična znanja i na pravi način definisati vašu buduću profesiju. Bez obzira za koji ste se od tri studijska programa ovog fakulteta opredelili, steći ćete visok nivo kvalifikacija. Među vama ima onih koji su se odlučili za veterinarsku medicinu - posebno humanu profesiju koja zahteva visok nivo etičnosti, empatije i plemenitosti“, rekao je Ružić.

On je ukazao na društveni značaj veterine i na značaj te profesije kada je reč o kontroli ispravnosti hrane što je od velikog uticaja na zdravlje ljudi.

Obraćajući se brucošima Fakulteta političkih nauka Ružić je poručio da će im ova visokoškolska ustanova omogućiti nova znanja i veštine, koja će definisati njihovu buduću profesiju.

On je dodao da ovaj fakultet neguje interdisciplinarni i komparativni pristup u obrazovanju i da za studije na ovom fakultetu svake godine postoji veliko interesovanje.

„Naš cilj je da vam obezbedimo što bolje uslove za rad i učenje, zbog toga ulažemo u infrastrukturu studentskih domova i visokoškolskih ustanova, a uvećanjem iznosa stipendija i kredita poboljšavamo studentski standard“, kazao je Ružić.

Ministar je takođe povodom početka akademske godine uputio pismo svim brucošima i studentima u kome im je poželeo uspeh tokom studija.

Akademska godina i ove godine počela je intoniranjem himne.

Edukacija i prevencija ključni kod maloletničkog nasilja, zakon nije problem

Ministar Branko Ružić govoreći danas o potencijalnim izmenama Zakona o maloletničkoj delikvenciji, ocenio je da nije problem u samom zakonu, već da su prevencija i edukacija ključni kada je reč o maloletničkom nasilju.

"Pooštravanje sankcija, ili sankcionisanje nije rešenje. Mislim da mehanizmi već veoma dugo postoje u našem zakonodavnom okviru, ali ne smemo zaboraviti da smo mi odrasli ti koji dajemo model ponašanja deci i potrebno je da toga budemo svesni", rekao je Ružić za RTS.

Naveo je da su i mediji oni koji na neki način indukuju to ponašanje, na koji način se percipira nasilje ili neko drugo rizično ponašanje i da se tom temom "kao društvo moramo ozbiljnije pozabaviti".

"Što se tiče zakona, tu nije problem. Stvar je zaista u prevenciji, u edukaciji u sinergiji roditelja, lokalnih samouprava, nadležnih institucija i škola i svakako promociji vrednosnog sistema koji je normalan u 21. veku, a ne nekih kvazi vrednosti zbog kojih se svaki dan raspravljamo", ocenio je on.

Govoreći o energetskoj krizi, Ružić je istakao da se ona reflektuje na sve sfere društva, pa i na obrazovni sistem, ali istakao da veruje da će i ovog puta, kao i tokom pandemije korona virusa, on biti u fokusu države. Ministar je naglasio i da je veoma važno da organi rukovodjenja u školskim ustanovama povedu računa o mogućnosti da se uštedi na električnoj energiji, podsećajući da je to preporuka i vlade i resornog ministarstva. Na pitanje kada će biti topli radijatori u školama, ministar je odgovorio da će to biti "kada počne grejna sezona". Ružić je dodao i da Tim za škole, koji prati situaciju vezanu za korona virus, redovno zaseda i da je stanje u školama redovno, a da se nastava odvija neposredno.

"Škole nisu bile mesto transmisije ni u vreme onih najtežih dana tokom korona virusa, ne vidim razlog da se bilo šta u tom smislu menja. Naravno da, ukoliko dodje do nekih alarmirajućih podataka, da ćemo preduzeti određene korake, ali za sada, od 1. septembra, stanje je redovno", kazao je ministar.