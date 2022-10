ZORICI SE GUBI SVAKI TRAG OD 22. SEPTEMBRA! Porodica očajna, polako gube nadu da je živa!

Zorica Lojpur (43) iz Pančeva nestala je 22. septembra oko 8.00 časova ujutru. Poslednji put viđena je na kamerama na ulazu njene zgrade, a od tada joj se gubi svaki trag. Na sebi je imala crnu jaknu sa žutom kapuljačom i rukavima, kao i crne helanke i šarenu torbu.

Njena sestra Nevena Nikočev, dve nedelje od Zoričinog nestanka navodi da nema nikakvih novih informacija o Zorici, a da oni kao porodica polako gube nadu da je živa, piše Nova.

Sestri je dan nakon Zoričinog nestanka stigla dojava da je Zorica viđena navodno u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, u jednoj piceriji, gde je sedela i pila kiselu vodu.

„Zoku još nisu našli, poslednji razgovor sa policijom je bio u vezi sa našom dojavom njima, da bi nam na kraju inspektorka rekla da je ne zovemo posle 15 časova jer i ona ima vikend. Pokušavali smo da snimcima dokažemo da je to ona, policija je pogledala kamere, ali nisu uspeli da dokažu da je to stvarno Zorica. Jedina relevantna informacija je od konobara, jer ona zaista uvek pije kiselu vodu. Dobijamo dojave, ali se nijedna nije ispostavila tačnom nažalost“, kaže Nevena.

Kako dodaje naša sagovornica, Zorica je dan pre nestanka delovala tužno.

„Sa ove distance od dve nedelje, nekako, sve manje verujemo da je zaista otišla negde, a da nije želela da nestane, da tako kažem. Njeni lekovi su ostali kod kuće, to su izuzetno jaki lekovi koje ne bi tek tako trebalo da prestane da pije, tako da, verujem da je negde otišla da bi neko do sada alarmirao ili policiju ili Hitnu pomoć“, ističe sestra.

Nada da je ipak Zorica živa, kako kaže njena sestra, uvek postoji, ali mnogo manje nego na početku.

„Sve manje se nadamo, imajući u vidu i depresiju u kojoj je bila. Zorica je imala sliku kliničke depresije, bila je lečena u više navrata. Dva puta je lečena u Palmotićevoj, a samo dve nedelje pre nego što je nestala izašla je sa psihijatrije na VMA“, kaže naša sagovornica.

Nevena dodaje i da su oni, kao porodica, učinili sve kako bi Zorici olakšali depresiju.

„Pila je antidepresive, poslednjih godinu i po dana bila je izrazito depresivna, pokušavali smo da joj pomognemo kao porodica na sve načina. Očigledno da je ovde izostala neka druga strana, a to su pre svega lekari, dobra terapija i rad sa njom. Sve je to jedna duga i teška priča“, ističe naša sagovornica i dodaje:

„Po izlasku iz bolnice se videlo po Zorici da i dalje to nije to, da ima blagu anksioznost kada izlazi napolje. Mi smo to prepisivali da je provela određen vremenski period u bolnici i da treba vremena da se vrati svom normalnom životu“, kaže Nevena i dodaje da njihova mama jako teško podnosi celokupnu situaciju.

U nadi da će se njena sestra ipak pojaviti živa, Nevena dodaje da Zoričin nestanak nema neki racionalan razlog, koliko je imala verovatno nekih iracionalnih momenata.

