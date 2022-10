NEMA SVADBE BEZ 5.000 EVRA: Ovo je detaljan CENOVNIK od kojeg će vas zaboleti GLAVA!

Ko se do sada nije zakleo na večnu ljubav, sad se hvata za glavu, jer poskupele su ugostiteljske usluge, venčanice, cveće, samim tim i dekoracije.

Za sve treba više para, pa i za venčanje, iako realno nema logike da venčanice koje su koštale 3.000 evra pre tri godine i njihovo iznajmljivane 500, sada naplaćuju i po 800 evra.

Ovako je za Alo! prokomentarisala talas poskupljenja svih stavki neophodnih za venčanje Ana M., iz jedne beogradske agencije za organizaciju venčanja.

- Kad je reč o venčanicama, mnogi rast cena pravdaju ratom u Ukrajini jer su iz te zemlje najviše dovozili materijal. Ima i onih koji su tkanine kupovali u Turskoj, a tamo je, kao što je opšte poznato, poskupeo pamuk i kilogram, umesto dva, već nekoliko meseci košta pet evra. Poskupelo je i cveće, samim tim i dekoracije, ugostiteljske usluge, hrana, piće. Zbog svega toga mladenci moraju da kalkulišu troškove sa 30 odsto višim cenama, i to za gotovo svaku stavku bez koje je venčanje nezamislivo. Naravno, neki će zvati više ljudi, neki manje, od toga i zavisi koliko para će im otići za restoran, ali kako god, trebaće im između tri do pet hiljada evra najmanje - rekla je Ana M.

Republički zavod za statistiku objavio je da su ugostiteljske usluge u Srbiji u septembru ove godine poskupele za 13,1 odsto u odnosu na septembar 2020. Hrana je poskupela 14,3 odsto (salata 19,5 odsto, variva 19,4 odsto), a topla i hladna predjela za 17,1 procenat. Kolači su skuplji 16 odsto, hleb 14,2, pečenja i jela po narudžbini 13,5 procenata, a najmanje povećanje cena je zabeleženo kod gotovih jela - 11,3 odsto. Alkoholna i bezalkoholna pića su poskupela podjednako, i to 12,7 odsto, a prenoćišta 10 odsto.

Papreni cenovnik foto: Profimedia 122 evra izlazak matičara na teren 2,72 evra taksa 50-300 evra crkveno venčanje 16-140 evra po osobi meni u restoranu ili hotelu 1.200-3.000 evra muzika 350-2.000 evra iznajmljivanje venčanice 200-1.200 evra burme 50-195 evra šminka 150-300 evra frizura 50 evra pedikir i manikir 200-400 evra odelo, košulja i kravata 110 evra bidermajer 14,49 evra kilogram torte 150 evra cvetni aranžman za sto 306 evra dekoracija svadbenog oltara

Poskupeli su i orasi - 18,18 odsto, prošle godine kilogram je koštao 1.100, sada treba izdvojiti 1.300 dinara.

Cene su verovatno i porasle zbog inflacije i poskupljenja ostalih proizvoda i usluga, pa je tako za svadbu od 200 zvanica potrebno izdvojiti najmanje 4.000 evra samo za zakup svečane sale, jer je najniža cena po osobi 20 evra. Prosečna cena menija je od 25 do 50 evra, a u zavisnosti od dubine džepa, mladenci se mogu odlučiti i za one skuplje varijante od 80 do čak 150 evra.

foto: Shutterstock

Meni od 20 evra obično sadrži hladno predjelo (suhomesnati proizvodi i sir), teleću, pileću ili potaž čorbu, sarmu za toplo predjelo, te roštilj i ribu za glavno jelo, salate, peciva i neograničeno piće.

Ponuda, osim hrane, pića i plaćenog osoblja, uključuje i dekoracije za stolove i stolice, šampanjac za mladenačku tortu, trubače, profesionalnog fotografa, ali cena celokupnog aranžmana raste sa manjim brojem gostiju.

Ako se mladenci opredele da samostalno angažuju dekoratere, dekoracija mladenačkog stola je od 150 evra pa naviše, svadbenog automobila od 30 do 80 evra, a ukrasi za kićenje svatova koštaju od 50 centi do dva evra po komadu.

Kako je navedeno na sajtu Gradske uprave Beograd, usluge matičara u sali za venčanje u sedištu matičnog područja iznose 320 dinara, odnosno plaća se samo republička taksa. Ako pak bračni par želi da opštinsko venčanje obavi na nekoj drugoj lokaciji, cena izlaska na teren je 14.211 dinara i fiksna je na teritoriji celog grada. Postoji i mogućnost da stara, bolesna i nemoćna lica, uz na vreme podnetu dokumentaciju o dokazu o zdravstvenom stanju, ovu uslugu plate 291 dinar.

Iako na sajtu nijedne crkve na teritorije Beograda nije istaknuta cena crkvenog venčanja, poznato je da ona nije jedinstvena, već zavisi od parohije, odnosno od sveštenika sa kojim se mladenci dogovaraju oko cene. Sam čin crkvenog venčanja je od 50 do 300 evra. Uz to se plaća zakup crkvenih prostorija, koji iznosi od 42 do 85 evra.

Iznajmljivanje venčanica u salonima na teritoriji glavnog grada je od 300 do 3.000 evra, u zavisnosti od modela, dok odelo za mladoženju može da se nađe od 75 evra pa naviše, plus cipele čija je cena 35 evra i više. Cena bidermajera se kreće od 50 do 200 evra, a mlade se najčešće opredeljuju za one bukete koji koštaju oko 70 evra.

Za svadbu od 200 zvanica potrebno je oko 30 kg torte, kilogram košta oko 14 evra, te za mladenačku tortu treba izdvojiti oko 450 evra, plus dekoracija po želji.

U troškovnik ulaze i pozivnice, komad košta od 20 centi do tri i po evra, plus 11 evra za štampu, bez obzira na broj komada. Ukoliko mladenci žele dodatne propratne efekte za vreme prvog plesa ili tokom sečenja torte, platiće paprenih 100 evra za suvi led, po 30 evra za hladni vatromet i balone od sapunice, kao i 17 evra za konfete.

Poznato je da je angažovanje muzike za venčanja uvek bilo skupo. Trenutno se cena orkestra kreće od 700 do više od 2.200 evra.

