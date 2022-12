"NEMOJTE UDOVOLJAVATI VAŠOJ DECI JER IM TAKO DAJETE ULAZNICU ZA GROB!" Okanović upozorava roditelje

Šta bi sve trebalo da se uradi i zašto mladi vozači ginu, ali i prave veliki broj saobraćajnih nesreća, već sa probnom vozačkom dozvolom pitanja su na koja su odgovarali gosti u studiju Kurir TV: profesor dr Krsto Lipovac, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i Damir Okanović, direktor Komiteta za beznednost saobraćaja.

Okanović je kao prvu i krucijalnu tačku izneo da mladi nisu adekvatno saobraćajno vaspitani od strane svojih roditelja.

- Uglavnom imaju loš primer gledajući starije, ne da nisu imali odgovarajuće vaspitanje, nego su imali pogrešno! Da bi imali dobre vozače, moramo decu vaspitavati od rođenja! Sistem formalnog obrazovanja može se sprovesti od vrtića, do osnovnih škola, pa dalje u srednjim školama - rekao je Okanović i striktno naglasio da odgovorno može da tvrdi da je ovaj sistem loš i površan po pitanju saobraćajnog obrazovanja.

- Zreli smo za jednu sveobuhvatnu reformu saobraćajnog obrazovanja - dodao je on.

Strategije i propise za vozačke dozvole objasnio je Lipovac.

- Najbolji koncept koji mi zagovaramo su stepenovane vozačke dozvole u skladu sa nivoom stvarne kompetencije vozača, dobijala bi se odgovarajuća dozvola. Nažalost, kada smo pripremalli predlog zakona 2009. godine, za ovu promenu, procena instiutcija bila je da Srbija nema odgovarajuće kapacitete za ovaj koncept - pomenuo je Lipovac, raniju alternativu probnih vozačkih dozvola.

Okanović je kao najbitniji izneo obrazovni proces koji uključuje obrazovanje i učenje dobrog budućeg vozača i da sve počinje od samog izlaska iz porodilišta.

- Proces obrazovanja počinje od porodilišta, kada dete stavite u sedište, ono još nije prohodalo, a već "zna" propise saobraćaja. Imate roditelje koji na svaki način žele da udovolje svojoj deci. Roditelj nađe opravdanje za to da deca dobijaju sve "sad i odmah". Dete sedne za volan i u odnosu na ostale u saobraćaju ono opet gleda samo sebe! Ne zanimaju ga preterano ostali. Jedini način da to sprečimo je sporovođenje jakog obrazvonog procesa! - ponovio je on i dodao:

- Jaki motori su recept za problem! Nemojte udovoljavati vašoj deci, jer time im dajete ulaznicu za grob. Postoji ograničenje motora za mlade koji je baš iz bezbednosnih razloga predviđen za godine vašeg deteta. - upozorio je Okanović.

Profesor Lipovac je ispričao da je jako bitno da i doktori imaju celokupan uvid u zdravstveno stanje budućeg vozača, da bi mogli da imaju sliku o onome koga pregledaju, jer ne mogu na osnovu jednog pogleda zaključiti nešto o vozaču.

Kurir.rs

