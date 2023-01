MALE BOGINJE MOGU DA DOVEDU DO SLEPILA, UPALE MOZGA I SMRTI! Lekari upozoravaju da će doći do ŠIRENJA ZARAZE!

Male boginje, to jest morbile koje su se nedavno pojavile u Srbiji mogu da izazovu slepilo, upalu uva, pluća, mozga i čak dovedu do smrti zaraženih, a to su najčešće deca, upozoravaju lekari.

Zbog pojave morbila Zavod za javno zdravlje u Požarevcu je prijavio epidemiju u Smederevu, gde su hospitalizovani petoro nevakcinisane dece mlađe od dve godine, od kojih dvoje ima zapaljenje pluća, i jedna osoba nepoznatog vakcinalnog statusa (47 godina). Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" je pooštrio mere nadzora, a stručnjaci upozoravaju na širenje zaraze.

Virusolog prof. dr Ana Banko sa Instituta za mikrobiologiju rekla je da su male boginje jedna od najzaraznijih infektivnih bolesti.

foto: Privatna Arhiva

- To znači da zaražena osoba s malim boginjama tu infektivnu bolest može preneti na čak 12 do 18 lica u svojoj sredini, odnosno na devet od deset neimunizovanih ljudi.

Zbog toga je neophodan obuhvat vakcinacije i imunizacije za kolektivni imunitet preko 95 odsto, a mi smo dugo godina iza toga. Male boginje u dečjem uzrastu imaju višu stopu komplikacija i smrtnih ishoda, za razliku od drugih bolesti u dečjem uzrastu - istakla je prof. dr Banko za RTS.

Dodala je i da je obuhvat vakcinacije posle 2017, a naročito u vreme pandemije korone smanjen, pa je epidemija koja počinje u našoj zemlji bila očekivana.

foto: Shutterstock

- Najugroženija su deca do pete godine starosti. Postoje deca koja ne mogu da se vakcinišu zbog primarnih bolesti i deca koja zbog svog uzrasta nisu još stigla na program imunizacije i ona su suštinski najugroženija. Što se tiče komplikacija, one mogu da budu ozbiljne i za malu decu i za odrasle.

Podrazumevaju upalu pluća - pneumoniju, zapaljenje uha, imunodeficijencije - probleme sa imunitetom koji kasnije dovode do težeg obolevanja od drugih infekcija, neurološke ispade, slepilo, konačno zapaljenje mozga.

Ono što je drugačije nego kod drugih infekcija je takozvana kasna komplikacija, u proseku nakon sedam godina, kad može doći do zapaljenja mozga, progresivnog oboljenja s teškim posledicama i potencijalno smrtnim ishodom.

Posledice morbila Upala pluća (penumonija)

Zapaljenje uha

Imunodeficijencije

Neurološki ispadi

Slepilo

Zapaljenje mozga

Smrtni ishod

I pedijatar dr Saša Milićević upozorava za Kurir da su male boginje veoma opasne i za pacijente koji imaju poremećaj imuniteta, starije osobe i hronične i maligne bolesnike:

foto: Printscreen

Dr Jelena Mitrović Iscrpljujuća bolest Da je ova bolest teška i iscrpljujuća za dete i ako ne uzrokuje komplikacije, potvrđuje za Kurir dr Jelena Mitrović, pedijatar. - Praćena je curenjem iz nosa, visokom temperaturom, ospom i opštom anergijom organizma. Ova bolest je vrlo zarazna pa je dovoljno da osoba boravi u istoj prostoriji sa zaraženim da dobije morbile. Roditeljima bih poručila da ako imaju nedoumice oko davanja MMR vakcine, razgovaraju s pedijatrima, kao i da izvori koji tvrde da vakcina izaziva autizam nisu potkrepljeni medicinskim dokazima. foto: Shutterstock Ova vakcina štiti i od virusa rubela i od virusa MUMPS, koji dovode takođe do potencijalno teških bolesti - u slučaju rubela virusa bolesti ploda, a u slučaju MUMPS virusa zapaljenja testisa i posledičnog steriliteta.

- Takođe, nekada i kod zdrave dece mogu da dovedu do komplikacija poput upale moždanih ovojnica i mozga. Nisu uopšte bezopasne, a naš kolektivni imunitet je slab, tako da se očekuje veći broj zaraženih.

Kurir.rs/ A. K.