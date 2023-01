PREMIJERKA BRNABIĆ: Ubice Olivera Ivanovića nisu Srbi, da jesu Priština bi jedva dočekala da ih uhapsi! Neko drugi je iza toga

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da država nema novih informacija o tome ko je ubica lidera gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića ali da se njoj čini da to nisu uradili ljudi srpske nacionalnosti, jer bi u suprotnom do sada već bili privedeni.

"Da je bilo ko, ko je srpske nacionalnosti ili sa teritorije centralne Srbije, umešan u taj zločin i da je za to postojao bilo kakav dokaz, do sada bi već bio priveden nekoliko puta. To što još nije pronađen počinilac govori da to nisu ljudi srpske nacionalnosti. Priština bi jedva čekala da ih privede, optuži i osudi da su srpske nacionalnosti. Neko drugi je iza toga. A ko, možda najbolje govori to što nemamo ni imena, ni informacije ni dokaze", rekla je Brnabić u Domu garde u Topčideru.

Ona je rekla da se srpske vlasti neće smiriti dok se nalogodavci i izvršioci tog ubistva ne privedu pravdi ali da se to desilo na teritoriji Kosova i da za to potrebne informacije svih medjunarodnih aktera koji se bave zaštitom pravnog poretka na Kosovu, kao i prištinskih institucija.

"Tu mislim na Euleks i Unmik ali i prištinske institucije koje su zadužene i nadležne da pronadju one koji su počinili taj gnusni zločin. Nemamo dodatne informacije od medjunarodnih aktera ili Prištine. Naše bezbednosne službe nastavljaju da rade na tom pitanju ali limitiranim kapacitetima jer sve što smo tražili nismo dobili. Kamere nisu radile a informacije ne možemo da dobijemo", rekla je ona.

Komentarišući navode da su prištinske vlasti raspisale medjunarodnu poternicu za 18 Srba zbog ubistva u Račku, Brnabić je rekla da je to ne čudi i da to predstavlja dokaz da je kosovski premijer Aljbin Kurti lagao kada je tvrdio da se na Kosovu ne prave tajni spiskovi Srba.

"Poternice me ne čude, one su dokaz da je Kurti lagao i to je još jedna u nizu provokacija. Kao i napadi na dečake i mladiće na Badnji dan i Božić, tako sada imamo i ove liste za hapšenje", rekla je ona.

Govoreći o navodnim hakerskim napadima na portale državnih institucija, Brnabić je rekla da nijedan od sajtova koji su u državnom sistemu zaštite nisu bili oboreni, odnosno da je bio oboren samo sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, ali da on i nije u tom sistemu.

Kurir.rs/Beta