GORAN RADOSAVLJEVIĆ GURI ZA KURIR TV: Otkrio šta se sve dešavalo uoči policijske akcije u Račku! VOKER JE PROBISVET I ZLOTVOR

Ove godine navršava se 24 godine od sukoba u selu Račak, koji su počeli u noći između 14. i 15. januara 1999. godine, kada su se sukobile snage bezbednosti tadašnje SRJ sa pripadnicima tzv. Oslobodilačke vojske Kosova.

Srpska strana insistira na tome da su tvrdnje Prištine o “masakru nad civilima” u Račku čista laž i da je reč o sukobu sa pripadnicima tzv. OVK, dok je Priština tada tvrdila, a i danas tvrdi, da je reč o “masakru nedužnih civila”. Nakon zločina u Račku, NATO je doneo odluku da bombarduje ciljeve srpskih snaga na Kosovu i u Srbiji.

foto: EPA/Valdrin Xhemaj

Tadašnja verifikaciona misija OEBS-a, na čelu sa Vilijamom Vokerom, za događaje u Račku optužila je srpske snage bezbednosti.

Poznata finska forenzičarka Helena Rante, čiji tim je istraživao slučaj Račak, kasnije je izjavljivala da je Voker vršio pritisak na nju prilikom pisanja izveštaja, ističući da misli da je on očekivao da podrži njegovu interpretaciju.

Kako je svet obmanut i nakon izveštaja istražnog sudije u slučaju "Račak" Danice Marinković, u kom se navodi da je tada poginulo 40 pripadnika terorističke organizacije OVK u džamiji, da je smrt kod njih nastupila od povreda nanetih iz vatrenog oružja iz daljine i u sedećem položaju, što ukazuje da nije bilo nikakvog masakra, pričao je Goran Radosavljević Guri, penzionisani general srpske policije i nekadašnji prvi komandant srpske Žandarmerije, u nastavku jutarnjeg programa Redakcija.

foto: Kurir tv

Temu su otvorili osvrtom na situaciju u Račku 90-ih godina.

- Imali smo informaciju da je jedna porodica koja se prezivala Mujota vršila napade na srpske patrole i vozila na putu prema Štimlju. Osmatrali smo danima i pripremali tu akciju. To je bila jedna legitimna čisto policijska akcija, u kojoj smo pokušali da zarobimo te teroriste, ali došli smo do saznanja da se tu nalazi veliki broj terorista. Osmatranjem smo utvrdili da tu nema civila i jednostavno planirali smo akciju - ispričao je Guri.

Optužbe protiv SRJ i povod za bombardovanje dela su zlotvora Vokera

- Znate kako, tada se pojavio taj Vilijam Voker koji je jedan probisvet i zlotvor, koji je uradio i mnogo loših stvari i u Južnoj Americi-što smo kasnije saznali. Mi smo tu akciju najavili OEBS-u i oni su celu akciju gledali. Jedino što je njima bila nepoznanica, je da smo u akciju krenuli veče pre toga, i da smo izabrali najteži teren kojim možemo da dođemo do njih, a to je da se krećemo njihovom tertitorijom. Rovove, zemunice pravio je neko ko zna i bile su okrenuti prema magistralnom putu. Međutim operativne grupe izvele su tu operaciju njima iza leđa, gde oni to uopšte nisu očekivali - otkrio je.

Da li će se prava istina ikad saznati i čuti?

- Siguran sam da će onaj koji hoće da zna pravu istinu, on će znati. Razgovarao sam sa obaveštajnim odeljenjima KFOR-a i nakon krize na jugu Srbije. Oni su mi rekli, generale mi znamo istinu, ali moramo da sprovodimo politiku svoje države - ispričao je Radosavljević Guri.

"Da nije Račka bio bi neki drugi Račak"

- Prava istina se zna. Da je bilo masakra, Hag bi već imao i osudio zločince. Ali da nije bilo situacije u Račku, našli bi nešto drugo. Zahvaljujući Danici Marinković, sutkinji koja je detaljno iznela dokaze i sa te pravne strane pobila sve laži - dopunio je.

foto: Youtube Printscreen

"Libération" je objavio pravu istinu

- "Associated Press News" ušao je prvi u Račak, nakon akcije te 1999. godine i snimio sve! Oni su taj materijal prodali Liberasionu koji su pravu priču objavili, i priča očevidaca njihovim novinarima je potvrdila da nije bilo masakra - rekao je.

02:08 Radosavljević: Situacija Račak bila je jedna legitimna policijska akcija

Sve je rađeno za velike pare

- Kurti je čovek koji je bio u zatvoru u Nišu. Oslobođen je ukazom Koštunice. On je njihov nacionalista i to je njegov posao. Kurti sve radi za pare kao i Voker. Sad da mu daju i veliki novac da napiše knjigu o Račku, on bi to uradio. Podigli su mu spomenik, nazavali su selo po njemu. Kurti je danas čovek koji radi kako mu Zapad kaže i to je to. To je politika koja se ne menja. Zapad nikad neće priznati da je to bila legitimna akcija, jer su mnogo uložili u to, posebno u bombardovanje SR Jugoslavije - napomenuo je.

Aljbin Kurti izjavio je da je tužilaštvo tzv. Kosova raspisalo međunarodne poternice za 18 Srba, osumnjičenih da su navodno učestvovali u događajima u Račku 15.januara 1999. godine.

- Oni mogu da podignu poternicu i optužnicu za koga god hoće! Oni drže u zatvoru čoveka koji nije bio ni blizu Račka, nije učestvovao nigde, ali terete ga za akciju u Račku - primetio je .

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.