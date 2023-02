DA LI TREBA ZABRANITI TROTINETE NA SRPSKIM ULICAMA? Okanović za Kurir TV: Bolje zaplena vozila nego ODUZIMANJE ŽIVOTA (VIDEO)

Sve češće teške saobraćajne nesreće stvaraju potrebu da se izmene I zakoni. Upravo se u nacrtu promene Zakona o bezbednosti saobraćaja menja I način kažnjavanja nakon izazivanja nesreća.

Drastične mere koje se uvode bi trebalo da promene svest učesnika u saobraćaju I to ne samo vozača, već i pešaka.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja tokom razgovora u jutarnjem programu predstavio je pozitivan učinak ovih mera, tokom razgovora sa voditeljkom Oljom Lazarević.

Pojasnio je šta donosi novi zakon o bezbednosti saobraćaja.

- Najveća promena biće legalizacija učešća lakih elekričnih vozila u saobraćaju, a to se odnosi na električne trotinete. Doći će kompanije koje će rentirati električne trotinete, preko aplikacije na telefonu, čitanjem koda na trotinetu, učita se vreme u kojem želite da koristite trotinet i to se zove još šerovanje trotineta - rekao je Okanović.

Nakon sprovedene analize, kako je rekao, trotineti će se tretirati kao bicikli i tim putanjama će se i kretati.

- Nalazimo se pred izborom, gde izbora nema. Jedina država koja je zabranila električne trotinete je Velika Britanija. Neke procene kažu da oni pozitivno utiču na životnu okolinu, ali to je teško jer neke statisitke kažu da trotinete koriste pešaci, koji nemaju vozačkog obrazovanja - rekao je.

Nacrt novog zakona o bezbednosti saobraćaja donosi nekoliko noviteta, a predviđa strože kazne?

- Ovo je samo trenutno rešenje do donošenja novog zakona. Kada smo rešili da pijanim i bahatim vozačima oduzimamo vozila, sada je to problem i to je protivustavno. U glavama ljudi su pogrešno postavljene vrednosti, jako mi je žao zbog toga- Pravo na život je najtemeljnije pravo u našem sistemu - rekao je.

Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja smatraju da mera privremenog oduzimanja vozila nije dobra. Kažu da treba da bude trajna. Ranija praksa podrazumevala je uglavnom finansijske kazne, da li se tu nešto menja?

- Čim je ovoliko reakcija jaka, znači da boli i da će imati uticaja. Bolje je oduzimanje vozila nego oduzimanje života. Ja se nadam da se nikom neće oduzimati vozila, ovoj državi ne trebaju automobili, trebaju joj spaseni životi - naglasio je.

