SRBIJO POMOZI! JELENA JE PRVE SIMPTOME OSETILA S 12 GODINA I SAZNALA SUROVU ISTINU: Sada joj treba naša pomoć da nastavi život

O donorstvu organa se mnogo priča, ali ako se pogledaju brojke i statistika, izgleda nikad dovoljno. A te brojke govore da u Srbiji trenutno na transplantaciju bubrega čeka oko 800 odraslih i 30 dece, novu jetru čeka oko 90 odraslih, dok je novo srce potrebno za 40 odraslih. Jedna od 800 je i Jelena Veljković iz Petrovca na Mlavi, kojoj je za transplantaciju bubrega u Turskoj potrebno oko 60.000 evra.

Ona se uključila u emisiju Puls Srbije gde je podelila sa nama kroz šta sve prolazi i kakva borba joj tek predstoji.

- Moja priča počinje drugačije. To je nasledna bolest sa majčine strane. Skoro smo i utvrdili. Bila sam na klinici gde sam odradila testiranje gena i utvrđeno je ono što smo godinama sumnjali da je to zapravo gen jedan. Od 12. godine sam bila na Institutu za majku i dete, tada su počeli prvi simptomi. Nije bilo ništa ozbiljno, međutim, znatno se pogoršalo posle drugog porođaja 2016. godine. Pa je krenula baš nizbrdo 2020. godine kada sam preležala kovid. Visok krvni pritisak je bio prvi. Samim tim se krvna slika pogoršavala, bila sam malokrvna. Prošle godine sam bila na VMA da mi urade fistulu jer je već bilo kritično i nisu mogli da čekaju. Tako da sam u maju prošle godine krenula sa celim programom hemodijalize - rekla je Veljković.

foto: Kurir televizija

- Iskreno da kažem, kao da još uvek nisam svesna da se sve to dešava. Valjda sam se i godinama spremala da će to biti kad tada. Iako sam se trudila da odlažem i vodila koliko sam mogla računa o ishrani ipak se desilo. Ne znam, čudno je malo nekako što znate da mora tako nešto da se desi. Samim tim što se i operacija plašim, pa ja znam šta me čeka ako Bog da, da i dočekam tu transportaciju. Ali opet, s druge strane, to je jedna borba za život. Jer sa dijalizom može da se živi, ali iskreno to nije dobar život - istkala je Veljković.

10:28 SRBIJO POMOZI! JELENI JE HITNO POTREBAN NOVAC ZA TRANSPLATACIJA BUBREGA: Njena ispovest za Kurir će vas ostaviti bez teksta

Ona je potom otkrila da je od svoje porodice odvojena i da joj to najteže pada.

- Idem tri puta nedeljno na dijalizu: ponedeljkom, sredom i petkom. Vikendom sam jedina slobodna, pa i tada mora da se vodi računa koliko tečnosti unosim u organizam, jer ne možete da prirodnim putem izbacite to. Četiri sata sam na dijalizi i ležim tamo. Ne bude uvek toliko naporno, ne bude uvek toliko bolno, ali zna da bude. Nisam u stanju ceo dan da funkcionišam kako treba. Budem malaksala, imam neke vrtoglavice. Nije svakog dana tako, ali odričem se dosta toga. Pre svega najteže mi pada, što ne mogu o dva sina da brinem kako treba. Mi smo inače iz Smedereva, oni su u trenutno sa svojim ocem. Ja sam ovde zbog lečenja, viđam ih naravno, ali tako je odlučio sud da ja zbog svoje bolesti ne mogu da funkcionišem kako treba i da se staram o njima samostalno - istkala je Veljković.

Za Jelenu!

UPIŠI 1484 I POŠALJI SMS NA 3030

foto: Kurir televizija

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001670675-14

Uplatom na devizni račun: 160-6000001671148-50

IBAN: RS35160600000167114850

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

