"STIŽE GRAD PROTIV KOJEG NE POMAŽU PROTIVGRADNE RAKETE!" Meteorolog: Očekuju se nove poplave! Olujni oblak stiže tačno u OVO vreme

Šta nas očekuje sutra proverava reporterka Kurira Slađana Nedeljković u razgovoru sa Ivanom Ristićem, meterologom.

- Ovo nije uobičajeno vreme za ovaj deo godine. Superćelijske oluje su nešto novo što nam se desilo. Sad imamo prodor hladnog vazduha koji uglavnom dolazi krajem avgusta i početkom septembra. Dolazi do formiranja jakog ciklona. Kiša i grmljavina je već počela u Sloveniji, a olujni, grmljavinski oblaci doći će i u Srbiju sutra oko 14 časova - rekao je Ristić.

Dodao je da će doći do obilnih padavina i grada od kojeg se ne možemo zaštititi, kao i od novih poplava.

- Cela Srbija će biti pod tim olujnim oblakom i pašće dosta kiše sa olujnim vetrom, a biće i grada. Od grada se ne možemo zaštititi. Protivgradne rakete neće nam pomoći. Pašće oko 50 mm kiše i treba upozoiti građane jer već kad količina pređe 20 mm dolazi do bujučnih poplava, tako da će sektor za vanredne situacije sutra imati pune ruke posla. Leto ide na pauzu i imaćemo tri do četri dana maksimalnu temperaturu do 20 stepeni. Od utorka se vraća polako letnje vreme kada se očekuju prijatne temperature.

