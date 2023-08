OLUJA IZ HRVATSKE STIŽE U SRBIJU! Evo kada se očekuje nevreme i gde će prvo da se sruče pljuskovi!

Tokom dana iznad Alpa se očekuje formiranje veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će zahvatiti Sloveniju, Hrvatsku i zapad Mađarske. Obilne padavine i jake grmljavinske oluje sa ovih prostora tokom večeri će stići i u Srbiju, a prema najavi meteorologa Ivana Ristića, mogu se oko 22 časa očekivati na prostoru Vojvodine. Kako navodi meteorolog Ivan Ristić, oluja koja nam dolazi iz Slovenije i Hrvatske slabiće prilikom kretanja i neće biti poput superćelijske koja je ranije zahvatila naše prostore.

- Biće nevreme puno kiše i grada koje se kreće prema nama. Kada u 22 sata bude stiglo do Sombora biće mnogo slabije. Može se javiti i severozapadni vetar, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, ali će biti slabije - kaže meteorolog Ristić.

Kako najavljuje, za vikend nam stiže pravo zahlađenje, koje donosi jesenji ciklon.

- Za vikend nam dolazi jesenji ciklon. Padaće kiša, grmeće i na moru i na kopnu. Ceo region će biti zahvaćen. To stiže između petka i subote i u nedelju će već biti bolje vreme. Taj ciklon će najaviti i jedno osveženje kod nas koje će trajati do sredine avgusta - kaže Ristić.

Meteorolog Ristić osvrnuo se i na superćelijske oluje koje su zahvatile sredinom i krajem jula našu zemlju. Iako ističe da je ovaj termin bio poznat meteorolozima, sa pravom pojavom sve do sada nisu se susreli.

- 17. jula kada sam pogledao moje meteorološke parametre oko Vrbasa izgledalo je kao greška, kasnije se ispostavilo da nije. Termin superćelijska oluja je poznat, ali ja nikada nisam doživeo tako nešto. Najviše ih ima u Americi, tamo je to prirodna pojava, ali više u obliku tornada. Ta superćelijska oluja je šira, vetrovi su malo slabiji, ali zahvata veće područje i duže traje. To je mini ciklon koji može da napravi velike probleme. Sada sam video da to može i da se prognozira, što je dobro, možemo da upozorimo i ranije javnost - kaže Ristić.

Područje Vojvodine posebno je osetljivo na ovakvu vrstu nepogoda, ističe.

- Očigledno su to neki efekti iza dinarskih planina i tu su pijavice u Slavoniji, taj deo je baš karakterističan da ovako nešto može da se desi. Ovaj put je ta oluja došla do Leskovca, to se jako retko dešava, ja nikada nisam do sada to video - rekao je Ristić za "Prvu".

On je ranije najavio i tropske temperature za četvrtak i petak, nakon čega bi Srbiju trebalo da zahvati pravi jesenji ciklon, sa temperaturama nižim i za 18 stepeni.

