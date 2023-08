NIS podržao boravak dece u Košarkaškom kampu „Kasta“ u Ivanjici

Kompanija NIS podržala je međunarodni Košarkaški kamp „Kasta“ u kojem će ove godine boraviti oko 1.000 učesnika, među kojima i 60 dece sa Kosova i Metohije. Ovaj kamp organizuje Udruženje za dečji sport, rekreaciju i edukaciju „Kasta“, pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije.

Tokom boravka u Ivanjici, učesnici će imati priliku da, uz treninge i rad sa iskusnim trenerima, unaprede svoje košarkaške sposobnosti, da kroz igru razvijaju timski duh, kao i da prisustvuju edukativnim radionicama i upoznaju se sa manastirima i drugim istorijskim znamenitostima centralne Srbije. Učesnike kampa su obišli pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Vladi Republike Srbije, Svetlana Miladinov i zamenik generalnog direktora NIS-a, Vadim Smirnov. Oni su tom prilikom poželeli dobrodošlicu deci sa Kosova i Metohije.

Goste je u ime organizatora pozdravio Branko Aleksić, predstavnik Udruženja „Kasta“.

„Kamp „Kasta“ ima ogromnu privilegiju da bude vaš domaćin treću godinu zaredom. Ubeđeni smo da ćete, kada budete odlazili odavde, poželeti ponovo da dođete i da ćete sa kampa krenuti ne samo kao bolji košarkaši, nego i kao bolji ljudi. Ogromnu zahvalnost dugujemo Kancelariji za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i NIS-u koji su naši partneri, ali i naši prijatelji koji su se potrudili da mi sa vama radimo i ove godine, odnosno da budete gosti kampa u Ivanjici. Ogromnu zahvalnost dugujemo hotelu „Park“ gde se svi osećamo kao kod kuće i naravno Skupštini opštine Ivanjica i njenim građanima koji vas, našu decu, doživljavaju kao svoju“, rekao je Aleksić.

Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a, izrazio je zadovoljstvo što kampu prisustvuju i deca sa Kosova i Metohije.

„Ovaj kamp je tako koncipiran da ćete, pored sporta, imati mogućnosti da učite o svojoj istoriji i istoriji svoje zemlje, da naučite nešto o svojim korenima, i to je jako bitno u ovom trenutku. Imaćete prilike da ovde napravite mnoga prijateljstva i veze. Bitno je i da shvatite da u ovom trenutku, koji nije nimalo jednostavan, iza vas stoji moćna zemlja, koja poštuje svoju istoriju i čuva svoj integritet, koja gleda u budućnost. Duboko verujem da je ta budućnost dobra i da vam daje nadu, mogućnost da razvijate svoje kvalitete. NIS, kao društveno odgovorna kompanija, i dalje će podržavati ovakve akcije, jer naš slogan je „Budućnost na delu“, a ta budućnost su naša deca“, rekao je Smirnov. Svetlana Miladinov, pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pozdravila je decu u ime direktora Kancelarije Petra Petkovića.

„Želim da izrazim zadovoljstvo što smo danas sa vama, što je tradicija od 26 godina postojanja ovog kampa nama, kao Kancelariji za Kosovo i Metohiju, dala mogućnost i želju da budemo partneri u organizaciji, a da u svemu tome učestvuju i naša deca sa prostora Kosova i Metohije. Ona odrastaju u izuzetno teškim uslovima, specifično im je čak i bavljenje sportom. Uprkos svemu tome mi smo tu, kao Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, da pružimo mogućnost da vi, kao naši sportisti, imate iste mogućnosti kao druga deca u centralnoj Srbiji. Iskreno se nadamo da će neki novi Novak Đoković među vama jednog dana nositi grb Republike Srbije na grudima, a samim tim biti ponos i dika naše Republike Srbije“, rekla je Svetlana Miladinov.

Međunarodni košarkaški kamp „Kasta“ održava se u periodu od 2. jula do 24. avgusta i najveći je kamp ove vrste u Srbiji. Kamp koji poseduje i oznaku kvaliteta Košarkaškog saveza Srbije ove godine održava se 26. put i do sada je ugostio blizu 28.000 mladih iz 43 zemlje sveta. Kroz program profesora doktora Milivoja Karalejića koji je trenirao i mnoge svetske asove, cilj kampa je da buduće mlade nade košarke izađu jači, sposobniji, svesniji sopstvenih potencijala i mogućnosti. Deca sa Kosova i Metohije su deo kampa u četvrtoj smeni mladih košarkaša, odnosno od 7. do 15. avgusta.

Kompanija NIS ostvaruje višegodišnju saradnju sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije u cilju podrške deci i mladima sa Kosova i Metohije. Između ostalog, kompanija je 2021. godine donirala sportsku opremu i rekvizite za opremanje sportskih sala 18 matičnih osnovnih škola sa područja 10 opština na Kosovu i Metohiji za 1.500 učenika.

