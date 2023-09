MILOŠ PRONAŠAO MAJKU PREKO FB NAKON 30 GODINA! Najpre su svi plakali od sreće, ali usledio je OBRT! Priče im se potpuno RAZLIKUJU

Priča Miloša Dubljevića (33) i Zdenke Mijailović, koja živi u Nici, majke i sina koji su se u martu prvi put posle više od tri decenije sreli, odjeknula je u javnosti. Stali su pred kamere zajedno nakon što ju je on pronašao preko Fejsbuka. Ali sada nije sve baš tako idilično kako se čini.

Zdenka za Kurir sada tvrdi da je otada u fantastičnim odnosima s Milošem, a Miloš kaže da jedinom majkom smatra ženu koja ga je odgajala i da Zdenki ne može da oprosti.

Zaplet je počeo 1992, kada je Mijailovićevoj uzet sin i dat na usvajanje. Ona ga otada nije videla.

foto: Privatna Arhiva Kurir

- Odlučila sam da odem u Nemačku kada je Miloš imao dve godine. To je bilo vreme kada je počeo rat u Jugoslaviji, a ja sam rešila da za sebe i svoju porodicu stvorim uslove za život i da tamo i oni dođu. Međutim, nije bilo šanse jer su uveli vize. Nije bilo linija autobusa, aviona... Miloš je ostao sa ocem. Međutim, on ga je ostavio samog, a dete ko dete, na momenat se popelo na ivicu prozora. Video ga je komšija, polako se primakao i skinuo ga odatle da ne padne. Neko od komšija je sve to prijavio - ispričala nam je Zdenka, koja je u sredu imala promociju svoje knjige "Osuđena", u kojoj je opisala priču majke koja je posle 30 godina našla sina.

foto: Kurir Televizija

Dodala je i da je to bio alarm za policiju i Centar za socijalni rad.

- Socijalni radnik ga je uzeo i odmah su ga dali na usvajanje. Niko me nije obavestio, samo su ga odveli i do dana današnjeg nisu hteli da mi kažu ko su usvojitelji. Najveći problem u potrazi je bilo njegovo novo prezime, koje je dobio, a koje ja nisam znala.

Zdenka kaže i da je sve vreme imala želju da pronađe sina te i da je zato i napisala knjigu.

1 / 2 Foto: Privatna Arhiva Kurir

- Ispostavilo se da je Miloš mene pronašao preko Fejsbuka. Naš odnos nakon emisije u kojoj smo se prvi put videli i oboje bili u šoku je krenuo divnim tokom da ni sama nisam mogla to da zamislim. Rekao mi je da je sve zaboravio, da mi je oprostio. U aprilu je došao kod mene i moje porodice u Nicu. Četvorica braće su ga prihvatila i sve je bilo savršeno. Dogovorili smo se da ne otvaramo bolne teme, dali smo mu vremena da se navikne i prebrodi sve to - tvrdi Zdenka i dodaje:

foto: Printscreen/TV Pink

- Shvatio je da ništa nisam kriva, kada smo se videli pre tri dana, rekao mi je da zaboravimo tih 30 godina. Nije stvar u opraštanju, ali čini mi se da me doživljava kao majku. Uvek je nasmejan, dosta se šalimo, ali vreme će na kraju pokazati svoje.

Međutim, Miloš tvrdi da njihov odnos nije idealan te i da želi da ga ona pusti na miru neko vreme.

foto: Privatna Arhiva Kurir

- Prošlo je 30 godina i ja ne mogu da shvatim zašto je sve to tako urađeno. Sa 13 godina sam saznao da sam usvojen, osećao sam se grozno, ali ja te roditelje koji su me usvojili smatram jedinim roditeljima. Nije majka ona koja te rodi, već koja te odgaja. Zdenki ne mogu da oprostim jer da je zaista htela da me nađe, našla bi me za 30 godina. Ona jeste okej, ali ja sebe ne vidim u toj porodici. Odrastao sam čovek i imam svoj život, ona ne može ni da sanja kroz šta sam sve prošao - priča nam Miloš i dodaje:

Zdenka Mijailović Rekao mi je da mi ništa ne zamera Zdenka Mijailović je kazala i da veruje da sina ne bi pronašla da joj srednji sin nije čestitao rođendan na Fejsbuku. - Miloš je znao moje ime, ali nije znao gde sam. Dalja rođaka po ocu dala mu je informacije o meni. On me je tražio i na društvenim mrežama, gde je pronašao profil mog drugog sina. Video je njegovu objavu za moj rođendan i meni je nakon nekog vremena stigla poruka: "Konačno sam video svoju majku." Od tih njegovih reči bila sam u šoku. Preplavili su me strah i neverica jer nisam znala kakav je njegov stav o svemu što se desilo. Šta li misli o meni? Tada smo počeli da se dopisujemo. Ali on mi je odmah dao nadu i utehu jer je napisao da mi ništa ne zamera, da me ne osuđuje, da sam bila nemoćna i da će vreme sve uraditi za nas. Mojoj sreći nije bilo kraja. Spakovala sam stvari i došla u Srbiju da konačno zagrlim sina prvenca.

- Mi se čujemo, pošalje mi poruku, ali u tom odnosu nedostaje onaj istinski majčinski osećaj. Nikoga ne osuđujem, samo hoću mirno da živim. Mislim da ovo radi zbog promocije svoje knjige. Ovim završavam sve moje izjave za javnost - naglasio je Miloš za Kurir.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić