"SIN IMA DVE GODINE, A PROJAHAO JE REVIJU" Utisci učesnika Fijekarijade: Ko proguta konjsku dlaku, NEMA NAZAD! (VIDEO)

Novi Žednik, pored Subotice, bio je u znaku tradicije, sporta i druženja ljubitelja konja i fijakera koji su učestvovali u proslavi punoletstva manifestacije pod nazivom "Fijakerijada".

U narodu se kaže, ko jednom proguta konjsku dlaku, zauvek ostaje očaran ovom plemenitom životinjom.

Ovo su učesnici iste imali da kažu:

- Konji? Oni su prvenstveno prevelika ljubav, a trenutno nismo u mogućnosti da držimo velike, pa samo imamo male. Ko jednom proguta konjsku dlaku, nema nazad - rekao je Darko Varga, učesnik žedničke "Fijakerijade", iz Kikinde.

- Takođe sam od svog najranijeg perioda života zavoleo konje, a sve to zahvaljujući ocu koji se bavio tim sportom. Sada sin nasleđuje nas dvojicu, on ima svega dve godine, a projahao je reviju ponija - Vladimir Mijatov, otac Milorada najmlađeg učesnika "Fijakerijade"

Potom su i ostali učesnici za Kurir televiziju izneli svoje utiske:

- Kada se dete rodi, ili ima želju ili nema. Evo ja imam troje unučadi, stariji unuk priđe, ali nije to to, a mlađi od osam meseci kada vidi konja deluje beskrajno srećno i zadubljeno. To se odmah vidi, ja sam bio kao mlađi unuk - rekao je Goran Radojčić, učecnik "Fijakerijade", iz Bačke Topole.

- Jahanjem se bavim pet godina, volim konje i drago mi je što sam učestvovala u ovakvoj manifestaciji, a još draže mi je jer sam osvojila medalju, odnosno drugo mesto - opisala je Abigejl Kucor, učecnica "Fijakerijade", iz Čantavira.

