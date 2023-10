TVITER BRUJI O POTEZU JEDNE BEOGRAĐANKE: "Neko vreme su me nemo gledale zatečene, jer ne pamte kad ih je to neko pitao!"

Svi često viđamo čistačice koje vredno čiste i brinu o higijeni zgrada u kojima se nalaze stanovi, a ono što je jedna žena uradila za dve čistačice, oduševilo je mnoge!

Ona je priču o tome kako nije teško biti fin podelila na svom Tviter nalogu.

- Vraćam se kući od napirlitanih šalteruša. U hodniku zgrade zatičem dve žene koje vredno rade. U kratkom razgovoru kažu da je to deseta zgrada od jutros. Pitam da li žele da im skuvam kafu i donesem? Neko vreme su me nemo gledale zatečene, jer ne pamte kad ih je to neko pitao - napisala je ona i dodala:

- Skuvana i zajedno popijena. Nije teško biti fin!

Mnogi korisnici ove društvene mreže pohvalili su njen gest.

- Ovog proleća u našoj ulici su kopali da bi postavili cevi za gas. Ponudila sam ih kafom i čašicom rakije. Radosno su prihvatili. Kada su završili ispred svake kuće je stajala gomila zemlje nabacana grubo po kanalu. Ispred moje kuće sve sređeno i utabano - navodi se u jednom od komentara.

Jedan korisnik naveo je da to što je ona uradila nije stvar finoće.

- Ti si dobar čovek, odnosno žena. Svaka čast! - glasi jedan od komentara.

