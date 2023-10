VEČERAS PLJUSKOVI U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana!

U Srbiji je danas osvanulo veoma hladno jutro, ponegde i uz slab mraz. Prohladno se očekuje i u nastavku dana, a u jednom delu očekuje se i veća količina padavina.

Najhladnje je jutros bilo u Vršcu i na Kopaoniku sa -2°C, a najtoplije u Beogradu sa 5°C. Danas u većem delu Srbije preovladava umereno do pretežno oblačno i suvo, a sunčanije je samo na severu Vojvodine, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić.

Snažan oblačni sistem sa Jonskog i južnog dela Jadranskog mora koji je zahvatio južne predele Srbije donosi ovim predelima kišu. U nastavku poslepodneva kiša se očekuje širom južne Srbije, a zahvatiće i jugoistočne predele.

Najobilnije padavine očekuju na Kosovu i Metohiji i u Pčinjskom okrugu, a u ovim predelima očekuje se da padne od 10 do 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Pored šireg područja Kosova i Metohije, kiša umerenog intenziteta očekuje se i na području Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Vranja, Leskovca, Pirota, Niša, Surdulice, Prokuplja i Kuršumlije.

Jaka kiša očekuje se i na planinama južne Srbije. Ovaj padavinski sistem premeštaće se dalje prema Bugarskoji Makedoniji, pa će krajem dana slabiti, a tokom večeri i noći sledi i potpuni prestanak padavina.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 10 do 15°C, u planinskim predelima je oko 5-6°C. U sredu ujutro ponovo u svim predelima veoma hladno, u Vojvodini i uz slab mraz. Tokom dana očekuje se sunčano i toplije, uz temperature od 16 do 20°C, u Beogradu do 18°C.

Od četvrtka se očekuje osetno toplije i vetrovito, uz letnje temperature i preko 25°C, u petak lokalno i do 30°C. Očekuju se i česta prolazna naoblačenja sa centralnog Mediterana i Jadrana, uz povremene pljuskove sa grmljavinom.