OTKUD SRBIJI AURORA BOREALIS I SUPERĆELIJSKE OLUJE?! Dr Ducić sve objasnio pa podsetio i na dan kad su zlatnici padali s neba

Misteriozna crvena svetlost koja se pojavila na nebu iznad Sombora, Vrbasa, Banatskog dvora, Bačkog Petrovog Sela ostavila je građane u čudu. Neki su uspeli da zabeleže ovaj jedinstven fenomen.

Dr Vladan Ducić, profesor klimatologije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kaže da su ove pojave nešto sa čime smo se već susretali.

Profesor dr Vladan Ducić, gostujući u Beogradskoj hronici, napominje da njemu kao profesionalcu koji proučava ove pojave ništa nije neobično, a da je polarna svetlost iznad Beograda mogla da se vidi 2000. godine, 6. i 7. aprila.

„Što se tiče vremenskih nepogoda i jakih vetrova, toga je bilo i ranije. Samo se postavlja pitanje većeg intenziteta ili manjeg, gde, kako i šta. To je drugo pitanje“, dodaje profesor.

Polarna svetlost i jaki vetrovi nisu povezane pojave. Polarna svetlost nastaje kao svetljenje čestica u višim slojevima atmosfere koje su stotinama kilometara iznad nas, objašnjava gost Beogradske hronike.

„Pod uticajem sunčevog vetra pobuđuju se elektroni kiseonika i azota i oni emituju svetlost. Eto, to se događa. Kada je u pitanju kiseonik, on emituje crvenu svetlost, a kada je u pitanju azot, koji dominira u atmosferi, onda ima drugačije boje“, navodi prof. Ducić.

Neverovatan prizor snimljen preksinoć u Vojvodini

Da li vetrovi jače duvaju

U Bačkoj Palanci se, na primer, prekjuče dogodilo da je od siline vetra odleteo krov jedne kuće. Profesor ističe da je juče hladan front prelazio preko naše zemlje, i to u sklopu ciklona, što je uslovilo tako jak severozapadni vetar.

„Nekoliko dana pre toga, imali smo košavu. Ciklon je bio u Mediteranu, anti-ciklon nad Ukrajinom i zato je duvala košava“, dodaje profesor.

U poslednje vreme može se primetiti da je došlo do izvesnih promena vremenskih prilika, napominje klimatolog. Utvrđeno je da se košava pojavljuje ređe nego ranije, ali to smanjenje učestalosti je još uvek u okviru fluktuacija koje se mogu smatrati relativno normalnim opsezima.

„Nema tog nekog trenda da možemo da tvrdimo da je energičnija, slabija i tako dalje. Setite se samo 2014. i zavejanih ljudi na putu Novi Sad – Subotica. Mislim da je bilo 15 ili 20 tih ljudi u zavejanim automobilima. Dakle, imali smo tu. Imali smo košave i ranije. Recimo, o košavi se govori čak i u manastirskim hronikama“, napominje prof. Ducić.

Kako su zlatnici i dolari padali sa neba

U Rusiji se 1940. godine dogodilo da su umesto kiše padali zlatnici sa neba. Naravno, ko se snašao i pre stigao do zlatnika, sve je pokupljeno, a objašnjenje je bilo da je lokalni vrtlog tornada podigao kovčeg sa zlatnicima i nosio ga neko vreme, a kada je oslabila snaga tornada, pao je na zemlju, navodi prof. Ducić.

Zvanično je zabeleženo 1997. godine na Floridi da su padali dolari sa neba.

„Imao sam tu sreću da sam još 1992. godine proučavao pojavu tornada. Tada još nije bilo satelita i modernih uređaja i to smo radili, što se kaže, peške. Istraživali smo pojavu kod Valjeva i imali smo izveštaje iz novina. Pisalo je da su kuće izrešetane kao mitraljezom. Znači, meni je to bilo sumnjivo. Imali smo tu sreću da je to bilo u blizini Petnice i tamo je istraživačka stanica. Organizovali smo ekipu, obišli teren i istražili“, kaže profesor.

Ustanovili su da je putanja tornada bila negde oko jednog kilometra, a širina rušenja oko 250 metara. Brzina vetra je bila od 250 do 300 kilometara na sat.