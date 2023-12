PRODUŽAVA SE RADNO VREME OVA 3 GRANIČNA PRELAZA U SRBIJI: Pojačan promet putnika i prevoznih sredstava preko državne granice

Zbog pojačanog prometa putnika i prevoznih sredstava preko državne granice između Republike Srbije i Mađarske, biće produženo radno vreme graničnih prelaza Bajmok-Bačalmaš, Rastina-Bačsentđerđ i Bački Vinogradi - Ašothalom.

GP Bajmok-Bačalmaš radiće petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 časa, u periodu od 15. decembra 2023. do 14. januara 2024. godine.

GP Rastina-Bačsentđerđ, od 21. do 23. decembra ove godine i od 5. do 7. januara 2024. godine, radiće od 7 do 24 časa.

GP Bački Vinogradi - Ašothalom radiće petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, u periodu od 15. decembra ove godine do 16. januara 2024. godine.

