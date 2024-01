"NAŠA CRKVA JE PRIHVATILA MILANKOVIĆEV KALENDAR, A NE PRIMENJUJE SE IZ JEDNOG RAZLOGA!" Najtačniji je na svetu, reč je o zabludi?!

U udruženju Milutin Milanković kažu da je tek ove godine srpski narod konačno shvatio ko je bio Milutin Milankovć. Pored ostalih naučnih dostignuća napravio je najtačniji kalendar na svetu. Pred odlazak na kongres u Beču ministar vera mu je postavio ključno pitanje.

- Da li vi možete da se potrudite da uradite takav kalendar da ispeglate sa Gregorijanskim, da se smanji broj praznika, ali da se sadrže sve karakteristike julijanskog kalendara? To je bilo pitanje. Milanković kao vrstan poznavalac nebeske mehanike, astronomije i matematike uspeo je to da uradi. On je pedložio reformu koja se samo dve sekunde razlikuje od astronomske godine. Dan razlike će se javiti tek za 43. 200 godina. Upravo smo ove godine usvojili 100 godina od usvajanja tog kalendara - kaže Slavko Maksimović, predsednik udruženja „Milutin Milanković" i dodaje:

- Srpska pravoslavna crkva je prihvatila taj kalendar, ali je donela odluku da se ne primenjuje dok se ne stvore određeni uslovi. Problem o kome je reč vidljiv je u Grčkoj. Grčka je odmah prihvatila taj kalendar i došlo je do raskola. Oni sad imaju paktično dve crkve, starokalendarce i novokalendarce. Šta je tu problem? Svi su pogrešno shvatili da je to usvajanje gregorijanskog kalendara, a to nije istina. To jeste u nekoj meri usklađeno sa gregorijanskim, ali su zadržane osnove julijanskog kalendara uz mala odstupanja.

