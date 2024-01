NAPUSTILA BEOGRAD SA MALIM DETETOM I OTIŠLA NA SELO: Život sa njim u gradu nije opcija, ali i ovde je teško! EVO OD ČEGA ŽIVE

U poslednje vreme trend je da se mladi sele iz grada na selo. Za dve i po godine oživelo je 2650 seoskih kuća posredstvom Ministarstva za brigu o selu.

Menjanje gradske sredine i traženje mirnog seoskog života počelo je i ranije, ali ne u tolikom broju. Primer je i Jelena Gajić koja je, posle dvadeset godina života u Beogradu, odlučila da se vrati na dedovinu. U to vreme, bez ičije pomoći, suprug i ona su krenuli od nule.

Jelena Gajić uključila se u jutarnji program Kurir televizije.

- Nije bila teška odluka. ja sam 2015. ostala trudna, tako da je to bio neki normalan sled okolnosti, pošto se nismo zamišljali baš sa detetom u gradu. Ja sam odrastala na selu. Ovde sam svoje detinjstvo provela, tako da to je bilo normalno.

Kaže da je u Beogradu ništa posebno nije zadržavalo:

- Pa, ništa specijalno. Kada živite sami u gradu, to je vrlo jednostavan život. A kada sam zasnovala porodicu, to je bilo normalna stvar, selo. I grad nije bio uopšte opcija. Čak nisam ni kad sam mlađa zamišljala sebe sa detetom u gradu.

Sada se bave proizvodnjom povrća, što kao i svaki posao ima svojih prednosti, ali i poteškoća:

- Proizvodimo povrće. 2015. smo odlučili da proizvodimo domaću, neprskanu hranu. Imamo i dostavu. Godinama smo nosili na kućnu adresu, imamo nekih 20. porodica u Beogradu. To smo u manjem ili većem kontinuitetu radili, zavisno od godine. Nekad nas grad olupa, nekad, kao prošle godine, pada velika kiša, pa nismo uspeli ni osnovno za baštu da posadimo. Tako da su to neke borbe na selu.

Iako ni život na selu nije lak Jelena je čvrsta u odluci da se vrati u grad:

- Opcija grad više nas ne zanima. Mislim, nemamo je u planu. Težak je život na selu, nije sad baš to tek tao... Mislim, jeftinije je od grada i to je sve sad individualno, zavisi koliki su prohtevi. Ali u principu uvek imamo hrane za nas. E sad da se dostigne neka malo veća nezavisnost to ide malo teže.

