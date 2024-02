OTKRIVENO 300 IREGULARNIH MIGRANATA: Intenzivne akcije od formiranja Štaba za suzbijanje iregularnih migracija u Malom Zvorniku

LOZNICA – Otkako je po nalogu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, 29. januara formiran Štab za suzbijanje iregularnih migracija u Malom Zvorniku primetno je pojačano prisustvo pripadnika MUP-a na području malozvorničke i ljubovijska opštine kao i Grada Loznice.

Ove lokalne samouprave odavno su na ruti migranata koji tu pokušavaju da se domognu susedne BiH, ali im je sada spuštena ‘’rampa’’.

Kako navodi zamenik načelnika Uprave granične policije, pukovnik policije Branislav Šalipurević, od formiranja Štaba do 6. februara otkriveno je 300 iregularnih migranata na području Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Od toga je u prihvatne centre u nadležnosti Komesarijata za izbeglice i migracije predato njih 297, dok je za tri migranta doneto rešenje kojim im je određen boravak u Prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom koje je u nadležnosti Uprave granične policije.

foto: Kurir/T.Ilić

- U istom periodu na području Policijske uprave Šabac podneto je pet krivičnih prijava, protiv četiri lica zbog izvršenog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenja ljudi, a jednog zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojne droge. Kod iregularnih migranata pronađeno je hladno oružje, četiri noža, a kod jednog manja količina opojne droge marihuana. U tom periodu su zbog krijumčarenja ljudi uhapšena četiri državljanina Srbije. Inače, na ovom području su migranti uglavnom iz Sirije (34%), Avganistana (19%) i Egipta (17%) – navodi Šalipurević.

foto: Kurir/T.Ilić

Do šestog februara policija je na ovom području kontrolisala 1.015 vozila, a prema njenim informacijama migranata više nema u krugu nekadašnje lozničke ‘’Viskoze’’, železničke stanice u Banji Koviljači, zgradi nekadašnje firme ‘’Jadar’’ u blizini lozničke autobuske stanice, gde su se uglavnom ranije okupljali. Migranti, inače, najčešće pokušavaju da na nezakonit način pređu državnu granicu na potezu između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije.

- Formiranjem Štaba smanjen je broj iregularnih migranata koji dolaze na područje Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije, a povećan je osećaj bezbednosti građana koji žive na tom području. Značajno je podignut i nivo bezbednosti na delu državne granice prema BiH, kao i na području PU Šabac. Pripadnici MUP-a će kako na ovom području, tako i u drugim delovima zemlje pojačano raditi dokle god bude bilo iregularnih migranata, aktivnih kanala krijumčarenja i drugih vidova kriminala, a sve u cilju sigurnosti građana i njihove imovine – zaključuje Šalipurević.

1 / 5 Foto: Kurir/T.Ilić

Načelnik Mačvanskog okruga Željko Marjanović kaže da su do sada fantastičan posao radili PU Šabac i Uprava pogranične policije, ali da je posle presecanja migrantske rute na severu, već postojeća, prema mestima uz Drinu postala opterećenija i ovakva reakcija države bila je neophodna. - Formiranja Štaba u Malom Zvorniku, povećano prisustvo policije i dolazak žandarmerije su pun pogodak. Sigurno je da njihova stalna prisutnost utiče na migrante i one koji ih nelegalno prevoze da dobro razmisle da li će u ovom delu Podrinja to činiti, a sa druge strane nesumnjivo je da se sada građani ove tri lokalne samouprave osećaju još bezbednije. Formiranje Štaba pozdravljam kao načelnik okruga, a verujem da taj stav dele i svi naši građani. Verujem da će ovaj potez države dovesti do smanjenja broja migranata na ovom terenu, pokušaja ilegalnih prelazaka granice, a ujedno i prekršajnih i krivičnih dela koja oni čine – rekao je on za Kurir.

