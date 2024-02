OVO JE VELIKA PODRŠKA ZA SEOSKI TURIZAM Ključne mere za razvoj turističke ponude Srbije

Program podrške seoskom turizmu je prepoznat i u nacionalnom programu „Skok u budućnost - Srbija 2027“ kao mera koja bi, sa još većim podsticajima u narednim godinama, trebalo znatno da obogati turističku ponudu naše zemlje. Ovo je prvi put da resorno ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za razvoj seoskog turizma, što je u skladu sa sve većom popularnošću ove vrste smeštaja u Srbiji - kaže u intervjuu za Kurir ministar turizma i omladine Husein Memić, komentarišući uredbu Vlade Srbije kojom je obezbeđeno 150 miliona dinara (1,3 miliona evra) za podršku seoskom turizmu.

- U prošloj godini je u registrovanim seoskim turističkim gazdinstvima ostvareno 155.000 noćenja, što je za trećinu više nego u 2022. godini. Pri tome, seoski turizam je sve atraktivniji i za strane turiste, koji su lane zabeležili 36.000 noćenja u objektima seoskog turizma, što je za skoro dve trećine više nego 2022. godine. Danas se seoskim turizmom ljudi bave u gotovo svakom delu Srbije. U Vojvodini preovlađuju salaši, u Šumadiji i Pomoravlju moravske kuće, u zapadnoj i centralnoj Srbije brvnare i vajati, u istočnoj staroplaninske kuće, što ukupnu ponudu čini još atraktivnijom.

Ovo je jedan od najvažnijih programa za pomoć seoskim domaćinstvima, etno-kućama u centralnoj Srbiji i salašima u Vojvodini. Ko će moći da se prijavi na javni poziv i pod kojim uslovima?

- Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za razvoj seoskog turizma biće raspisan danas, a otvoren do 15. aprila 2024. godine. Pravo na bespovratna sredstva ostvaruju samo ona seoska turistička domaćinstva, salaši i etno-kuće koji su evidentirani u informacionom sistemu e-Turista. Takođe, neophodno je da podnosilac zahteva obezbedi sopstveno učešće u iznosu od 10 odsto ukupne vrednosti investicije. Sredstva se mogu koristiti za dogradnju, rekonstrukciju i dodatno opremanje postojećih ugostiteljskih objekata za smeštaj.

Koliku finansijsku pomoć mogu očekivati salaši i etno-kuće?

- Maksimalan iznos podsticaja po projektu je 2,9 miliona dinara. Iskreno se nadam da će sledećih godina na raspolaganju biti veća sredstva, jer je projekat pokrenut tek ove godine. Ogromno je interesovanje vlasnika seoskih gazdinstava za ovu vrstu državne podrške od prvog trenutka kad smo najavili uredbu.

Cilj smanjenje nezaposlenosti

Novi program u 22 opštine

Postoje li neki konkretni programi koje sprovodi vaš resor, a koji će znatno uticati na poboljšanje položaja mladih u Srbiji?

- Garancija za mlade je program koji ima za cilj smanjenje nezaposlenosti na način da se mladim ljudima do 30 godina obezbeđuje kvalitetna ponuda za zapošljavanje, nastavak obrazovanja, praksu ili obuku i to u roku od četiri meseca. Od januara je krenula postepena implementacija ovog programa u 22 opštine u Srbiji. Mi smo partner u ovom programu, koji ima posebno značajnu ulogu u dopiranju do mladih koji su van tržišta rada, među kojima su i posebno osetljive grupe. U ovom procesu su nam posebno važni prostori za mlade u opštinama i kvalitetni programi. Vlada kontinuirano nastavlja ulaganje u omladinske centre i aktivnosti organizacija za mlade, te je za ovu godinu izdvojeno i 200 miliona dinara za izgradnju omladinskih centara.