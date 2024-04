Ekipa Kurira, glavni urednik Rajko Nedić i novinarka Jelena Spasić, nalaze se na jugoistoku Kine na planini Ziđin u rudniku Ziđin-šan.

Ovo je inače prvi rudnik zlata i bakra Ziđin Majning Grupe koji je strateški partner drzave Srbije u rudnicima bakra i zlata u Boru i Majdanpeku, u okviru kompanije Srbija Ziđin Koper i stopostotni vlasnik rudnika Čukaru peki u Boru.

Naše kolege javile su se sa površinskog kopa rudnika u Kini i uključile u jutarnji program Kurir televizije Redakcija.

- Dobar dan, nalazimo se na krajnjem jugoistoku Kine, u Ziđin površinskom kopu bakra i zlata. Prizor je zaista neverovatan, jedan od najvećih površinskih kopova na svetu, a ekipa Kurira izveštavaće vas ovih dana sa ovog mesta. Prve impresije preneće vam naša koleginica Jelena Spasić - ispričao je u uvodu Rajko Nedić.

02:04 KURIR U KINESKOM RUDNIKU NA PLANINI ZIĐIN! Hiljadu kamiona transportuje zlato i bakar, a ni zrnce prašine ne može da se vidi

- Dobar dan, poštovanje svima. Kao što je kolega Rajko rekao, evo nas na površinskom kopu, odnosno na Ziđin planini, po kojoj i Ziđin-šan rudnik dobija naziv. Ovo je inače prvi rudnik Ziđin majning grupe. I ovde je još pre hiljadu godina, car poslao ljude da rade ispitivanja. Našli su i zlato i bakar, a 60-ih godina minulog veka počela su ozbiljna istraživanja. 1993. otvoren je ovaj rudnik koji je prvi rudnik zlata u Kini. A mi smo, kao što je kolega Rajko rekao, na površinskom kopu, koji je površine 3.000 kvadratnih metara, gde je zlato već na površini, ono je već iskopano. Sada se kopa ruda bakra, 80.000 tona koncentrata bakra izađe iz ovog rudnika, 5.000 tona rude svakodnevno. Kao što vidite, mile kamioni. Oko 1.000 kamiona je tu. 30 odsto njih je na električni pogon. Ono što je interesantno jeste da, kao što možete da vidite, mi smo iznad površinskog kopa, prašine nigde nema. I to je ono na čemu insistiraju naši domaćini da se trude da sve vrate prirodi, odnosno da naprave održive rudnike. Održive rudnike i zelene rudnike. Kao što vidite, ove zelene površine, to je već početak ozelenjavanja onoga što je iskorišćeno i na čemu se više ne radi. A mi odavde, ova priča u stvari nas vodi, hiljadama kilometara do nas, do Bora i Majdenpeka, gde je u Boru i Majdenpeku rudnik zlata i bakra, Ziđin koper i Čukaru Peki u Boru - nadovezala se Jelena Spasić.

01:14 KURIR U KINI: Novinarka Jelena Spasić u rudniku Ziđinšan