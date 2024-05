DIPLOMATE I VERSKE ZAJEDNICE OŠTRO OSUDILE SRAMAN POTEZ KURTIJA: Zabrana patrijarhu da dođe u svoju maticu je nedopustiva!

Visoki predstavnici verskih zajednica u Srbiji, ambasade Kvinte i EU i mnoge druge javne ličnosti osudili su sraman potez tzv. kosovske vlasti, na čelu sa Aljbinom Kurtijem, da patrijarhu srpskom Porfiriju i vladikama zabrane ulazak na Kosovo i Metohiju, dok je Sabor SPC ocenio da je to čin bezakonja i pokušaja da se SPC ponizi, a među Srbe na KiM unesu novi strahovi i zebnje ne bi li ih prinudili da napuste svoje svetinje i domove.

Iako je neko ko uvek zagovara mir i međusobno poštovanje i suživot naroda na Kosmetu, posebno Srba i Albanaca, patrijarhu Porfiriju i sedmorici arhijereja tzv. kosovske vlasti na prelazu Merdare u ponedeljak nisu dozvolile da uđu na teritoriju KiM kako bi prisustvovali zasedanju Sabora SPC u Pećkoj patrijaršiji. Bez ikakvog razloga i obrazloženja patrijarh Porfirije i episkopi vraćeni su sa administrativnog prelaza, odnosno uručene su im tzv. odbijenice. Na fotografijama koje je objavio Kurir sa prelaza Merdare vide se zaustavljena vozila, pored kojih stoje patrijarh i arhijereji.

foto: Kurir

Patrijarh Porfirije je u utorak na otvaranju Sabora SPC u Hramu Svetog Save na Vračaru poručio da će pre ili kasnije vrata tog manastira (Pećke patrijaršija prim. aut.) biti otvorena za sve, a oglasio se i Sabor saopštenjem.

Zloupotreba prava

- To što je poglavaru SPC onemogućeno da ode u Pećku patrijaršiju je kao da papi bude zabranjeno da ode u Vatikan. Mi arhijereji, sabiramo se jednom godišnje iz celog sveta, sa svih kontinenata, prolazimo mnogobrojne granice bez problema, osim kada treba da dodemo na Kosovo i Metohiju, svoje duhovno ognjište - navodi se saopštenju Sabora i dodaje:

foto: Kurir

- Ovo bezakonje učinjeno pred licem sveta u času kada se vlast u Prištini nada prijemu u Savet Evrope, bleda je slika onoga što tamošnja vlast svakodnevno čini srpskom narodu koji živi na svom vekovnom životnom prostoru, na Kosovu i u Metohiji najmanje milenijum i po. Aktuelne vlasti u Prištini su klasičnom zloupotrebom prava i podrivanjem temelja vladavine prava, u danima kada pravoslavni hrišćani proslavljaju Vaskrsenje Hristovo, pokušale da ponize Srpsku pravoslavnu crkvu i da među kosovsko-metohijske Srbe unesu nove strahove i zebnje ne bi li ih prinudili da napuste svoje svetinje i domove.

Eparhija raško-prizrenska Patrijarha vernici očekivali sa radošću Eparhija raško-prizrenska navela je u saopštenju da, nažalost, ovo nije prvi put da se zabranjuje ulazak patrijarhu i poseta Pećkoj patrijaršiji. - Patrijarha Porfirija i naše arhijereje verni narod je očekivao sa radošću. Vernici su početak Sabora u Pećkoj patrijaršiji videli kao snažnu podršku crkve u našim nastojanjima da istrajemo na ovim prostorima u teškim vremenima. Onemogućavanje slobode na verska okupljanja, odsustvo slobode kretanja verskih velikodostojnika i prava na njihov pastoralni rad dodatno pokazuju alarmantno tešku situaciju u kojoj živi naš narod sa svojom crkvom na ovom prostoru. Eparhija raško-prizrenska naglašava da je glavni cilj SPC dobrobit svojih vernika i normalan suživot sa svim ljudima dobre volje na ovom prostoru.

Sabor SPC je apelovao na međunarodne organe na KiM da učine sve što do njih stoji "da se prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava i osnovnih sloboda srpskog naroda"

foto: Printscreen/TV Hram

- Patrijarh srpski i arhijereji Srpske pravoslavne Crkve ostaju sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji - zaključuju arhijereji.

Sramna odluka tzv. kosovskih vlasti naišla je na brojne osude i kod pripadnika drugih verskih zajednica u Srbiji. Srbijanski mešihat Rijaseta Islamske zajednice Srbije osudio je, kako je naveo, ''neislamski nečovečni postupak" tzv. vlasti u Prištini kojim je patrijarh SPC Porfirije sprečen da poseti svoje savernike i sunarodnike na KiM.

foto: Printscreen/TV Hram

- Takvo ponašanje je nedopustivo i ne doprinosi međuljudskim i međususedskim odnosima koje nam uzvišeni bog zapoveda svima - navodi se u saopštenju Mešihata.

Abdulah Numan foto: Printscreen/RTS

Muftija srbijanski Abulah Numan osudio je potez tzv. prištinskih vlasti.

- To su vrhovne verske ličnosti SPC, tu su patrijarh i ostali velikodostojnici i oni idu na Kosovo koje je srce SPC, tamo je i Pećka patrijaršija. Ne dozvoliti im ulazak to nije pravedno, nije prijateljski! To su ljudi koji su verski ljudi, sa takvim ljudima se ne treba igrati. To nije diplomatija, to je tvrdoglavost, a na tvrdoglavosti se ništa ne dobije - naveo je muftija Numan za Kurir.

Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević Zaustaviti ovu torturu i diskriminaciju Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević osudio je zabranu patrijarhu da uđe na KiM: - Najoštrije osuđujem ove neodgovorne i štetne postupke institucija tzv. države Kosovo! Patrijarh Porfirije je uvek bio najsnažniji zagovornik istinskih hrišćanskih vrednosti i najveći promoter mira, razumevanja i zajedničkog života Srba i Albanaca. Takva sramna zabrana nikome ne služi na čast. Sloboda veroispovesti se mora poštovati, ali očigledno je da je to samo još jedno od osnovnih ljudskih prava koja se Srbima na Kosovu uskraćuju! Ovim putem apelujem na sve one koji imaju uticaja na Kurtija, da urade sve što mogu da zaustave ovu diskriminaciju i torturu. Stav Krune je čvrst i nepokolebljiv: Kosovo i Metohija su neodvojivi, istorijski i sudbinski deo Srbije, kolevka i dom njenog naroda, crkve i kulture!

Vrhovni rabin Srbije Isak Asiel rekao je za Kurir da je odluka sama po sebi sramna.

foto: Beta

Kršenje Ahtisarijevog plana

- Tu zabranu patrijarhu da dođe u svoju maticu osuđujem. Da parafraziram psalmistu Davida: "Nek se postide i posrame i nek ustupe natrag i osramote se ti koji takvo zlo kuju!" - naveo je on.

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarija Evropske unije na tzv. Kosovu, zabrinute su zbog odluke vlade tzv. Kosova da ne dozvoli patrijarhu SPC Porfiriju i arhijerejima koji su bili u njegovoj pratnji da uđu na Kosovo kako bi prisustvovali svečanom početku redovnog godišnjeg zasedanja Sabora SPC u Pećkoj patrijaršiji.

Patrijarh Porfirije Šta li se tek dešava sa Srbima koji žive u getima? Nakon ove sramne odluke oglasio se i poglavar SPC: - Sva vrata ovog sveta su otvorena za mene, kao što su i naša vrata otvorena za sve, samo su vrata moga doma, Pećke patrijaršije, zatvorena i ne daju mi da u njega uđem. Kao patrijarh srpski, kao građanin i kao vernik znam i poručujem da će ta vrata, pre ili kasnije, otvoriti sam Bog. Oni koji su zatvorili vrata doma molitve, čine zlo najpre sebi, a potom i svim ljudima, oni su zatvorili vrata za svako dobro, blagoslov i sreću. Kada patrijarhu srpskom ovako uskraćuju slobodu kretanja, šta li se tek dešava sa Srbima koji žive u getima. Ja im poručujem da izdrže jer ko izdrži do kraja taj će se spasiti.

Kako su naveli, takva odluka je u suprotnosti sa odredbama Ahtisarijevog plana koji jasno propisuje prava, privilegije i imunitet za sveštenstvo SPC i nije u skladu sa obavezama tzv. Kosova koje proističu iz dijaloga koji se vodi uz posredstvo EU. U zajedničkoj izjavi Kvinte i EU stoji da očekuju od Vlade tzv. Kosova da "ispunjava najviše standarde ljudskih prava kako u svom zakonskom okviru tako i u svom delovanju, da postupa u interesu svih svojih građana i da poštuje svoje osnovne vrednosti i odgovornost prema regionalnoj stabilnosti".

Sabor SCP juče je počeo liturgijom u Hramu Svetog Save na Vračaru, koliko će majsko zasedanje trajati, zavisi od toga kako će teći diskusije, koliko će trajati iznošenje 50 izveštaja o radu eparhija i kakav će biti dnevni red.

Ni srpska predstava ne može na KiM Nenad Jezdić: Ovo je odraz straha i panike Tzv. kosovske vlasti zabranile su juče i da pozorišna oprema neophodna za izvođenje predstave "Knjiga o Milutinu" Zvezdara Teatra bude prevezena na KiM, čime su onemogućili da se ova predstava, u kojoj glumi Nenad Jezdić, odigra u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću. Oprema i Jezdićevi saradnici zaustavljeni su na Jarinju, iako su imali svu neophodnu prateću dokumentaciju i specifikaciju opreme. foto: Promo/Nikola Vukelić - Najblaže rečeno tužno! Nedopustivo je donošenje ovakve odluke, ko god da odlučuje, da li će se nešto igrati ili ne. Ovo nedelo je suštinska slabost i nemoć, a samo izgleda i čini se silno i to prema jednom pozorištu. Necivilizacijski čin... Antikulturni i antipozorišni. Ne dozvoliti Srbima ili bilo kome da prisustvuje izvođenju svog kulturnog, duhovnog i slavnog nasleđa kroz predstavu Knjiga o Milutinu, jeste odraz straha i panike, sreća pa je ova monodrama, na moju veliku radost i ponos, antiratna drama, radovalo bi me da i ljudi Albanske populacije na Kosovu mogu da je poslušaju, budući da se Milutin ne svrstava ni u jednu ideologiju ili politiku, već samo postavlja ljudsku i moralnu dilemu, po pitanju svih naših nerazumevanja i stradanja, kako svog, tako i drugih naroda sa ovih prostora. Knjiga o Milutinu je svakako, nešto najlekovitije što danas svi treba da čujemo, ali u atmosferi najvećce stigmatizacije mog naroda, nekoliko decenija u nazad, zabrana i granice za kulturu me nimalo ne iznenađuju. Sve u svemu izuzetno primitivno! - rekao je Jezdić za Kurir. (I. M.)

Bonus video:

01:37 PATRIJARH PORFIRIJE ĆE BITI SA SVOJIM NARODOM U SEDIŠTU SPC Politikolog Nikola Jović: Verujem da će opet odluka o zabrani PASTI