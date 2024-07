BEZ OVOGA NIKAKO NE KREĆITE NA LETOVANJE Izvadite pare iz džepa da se odmor ne bi pretvorio u agoniju: Upamtite ovaj spisak

Gde god da idete na letovanje obavezno treba da ponesete putnu apoteku koja će vas, ukoliko kupujete sve stavke, koštati minimum 3.620 dinara do maksimalno 11.590 dinara.

Sezona godišnjih odmora je počela, mnogi se pripremaju za odlazak preko granice, a prema rečima lekara turisti bilo da idu u urbana područja ili u daleke predele kod sebe moraju da imaju putnu apoteku da im nepredviđene okolnosti poput stomačnog virusa, ujeda insekata, alergije ili sunčanice ne bi pokvarile letovanje.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, za Kurir kaže da na put idu i zdrave osobe i oni koji imaju zdravstvene probleme te se u tome i razlikuje putna apoteka.

- Osobe koje su jedre i zdrave sa sobom ne moraju da trpaju gomile lekova, a na spisku treba da im se nađe probiotik jer zbog promene vode i klime mogu da se dese digestivne tegobe. U torbu treba da se spakuje i neko sredstvo protiv uboda inspekata i protiv alergije. Dobro je kod sebe imati i neki analgetik protiv bolova ukoliko dođe do upale mišića samo je važno da ne šteti želucu, a moguće ih je popiti i kod povišene temperature. Ukoliko dođe do prehlade pored sebe bi trebalo imati i kapi za nos odnosno sprej koji smanjuje otok sluznice nosa - navodi dr Šehić i naglašava da antibotike i hipnotike nikako ne treba nositi na odmor.

Roditelji koji sa sobom vode decu treba da znaju da ukoliko dođe do bilo kakve zdravstvene promene dete mora da bude lekarski zbrinuto.

- Dete ne sme da bude na suncu jer može da izgubi dosta tečnosti i ne bi ga trebalo na svoju ruku kljukati lekovima već odvesti ga lekaru. Mališani treba da budu pod suncobranima sa kapicama na glavi, obezbediti im igračke i stalno osvežavati. Osobe koje putuju, a imaju redovnu terapiju treba da ponesu svoju terapiju i ovaj paket za zdrave osobe. Svakako pre puta treba da se raspitaju da li mesto u koje odlaze ima ambulantu i mogućnost za konsultovanje lekara - zaključila je dr Šehić.

Stakve putne apoteke Cena probiotik 220-2.450

lek protiv dijareje 160-650

lekovi za snižavanje telesne temperature 250-700

sprej za nos od 400-800

kreme za opekotine od 500

lek protiv alergija 600-3.500

lek protiv bolova u grlu 400-1.200

prašak sa elektrolitima (za povraćanje i rehidrataciju organizma) 190-890

fiziološki rastvor (višestruka upotreba) - oko 900 dinara za 30 ampula * Ukupno 3.620-11.590 * Iznosi su u dinarima

Kurir je istraživao cene neophodnih stavki iz putne apoteke pa tako se probiotik u apotekama može naći od 220 do čak 2.450 dinara, lek za temperaturu od 250 do 700, lek protiv alergija od 600 do 3.500, dok kreme za opekotine iznose od 500 dinara pa naviše.

