"Grip kosi po Srbiji", "Pik u naredne dve nedelje", "Grip hara Srbijom"… To su samo neki od naslova kojima su mediji prethodnih dana opisivali epidemiološku situaciju u Srbiji.

U šestoj nedelji nadzora nad gripom, u Srbiji su registrovani slični pokazatelji kretanja infekcije izazvane virusom gripa, kao i u prethodnoj sezoni. Aktivnost virusa gripa je srednje aktivnosti, u širokoj geografskoj rasprostranjenosti. Registrovano je 14.388 slučajeva kod kojih je potvrđen grip, pri čemu je to za oko 300 slučajeva više nego u prethodnoj nedelji. Polako se bližimo piku.

- U nekom narednom periodu možemo očekivati jednu zaravljenost krive kada je u pitanju učestalost pojavljivanja gripa. Upravo u narednih nedelju, ili dve možemo očekivati pik pojave gripa i svih oboljenja sličnih gripu . Kada su u pitanju akutne respiratorne infekcije u toj grupi simptoma i kliničkih manifestacija je već došlo do pada - rekla je uoči Sretenja profesorka dr Verica Jovanović direktorka Instituta "Batut".

Iako virusne i bakterijske upale grla imaju slične simptome, različiti su uzroci i tretmani. Virusne infekcije obično prolaze same, dok bakterijske zahtevaju antibiotike kako bi se sprečile ozbiljnije komplikacije. Prepoznavanje razlike je ključno za pravilno lečenje. Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock

Na teritoriji Srbije su potvrđena oba tipa virusa gripa. Laboratorijski je potvrđeno više od 800 slučajeva oboljenja sličnih gripu i akutne respiratorne infekcije koje nastaju tako što pomešano deluju različiti virus i, pa se onda i kliničke slike različito manifestuju. Sve to ukazuje da smo trenutno izloženi brojnim virusima među kojima dominira virus gripa AHA1 PDM09.

- U kliničkim manifestacijama, prvo ide visoka temperatura koja može trajati i do nedelju dana, onda se sve komplikuje suvim kašljem, i veoma često, naročito kod osoba koje imaju hronične bolesti, i neka hronična stanja. Dolazi do bronhitičnog nalaza, a veoma često i do zapaljenja pluća - objasnila je Jovanovićeva.