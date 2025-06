- Neko bi rekao prave letnje temperature, ali one ipak nisu uobičajne za sam početak juna. Ove vrednosti su čak sedam do 10 stepeni iznad proseka za ovaj period godine. Ako pogledamo, na primar, statističke vrednosti decenijama unazad, dnevni, odnosno datumski maksimumi za početak juna za Beograd iznose upravo 33 do 35 stepeni, što znači da ćemo se mi narednih dana približiti tim datumskim rekordima koji su zabeleženi u glavnom gradu - napominje meteorolog za RTS.