Prof. dr Sofija Glumac, direktorka Instituta za patologiju "Prof. dr Đorđe Jovanović" Medicinskog fakulteta u Beogradu, ističe za Kurir da su primarni tumori - a to su oni nastali od srčanog mišića i ostalih prisutnih struktura - izuzetno retki.

- Sekundarni tumori srca, tj. metastaze, znatno su češći od primarnih, s prevalencijom od 2,3 do 18,3 odsto u autopsijskim studijama. Sekundarni tumori su daleko češći, čak i do 40 puta. Nastaju kao posledica širenja malignih tumora drugih organa u srce i srčanu kesu - kaže prof. Glumac i dodaje:

- Njihova prognoza je povoljna zahvaljujući sofisticiranosti vizualizacionih metoda, pravovremenoj dijagnostici, hirurškoj resekciji i dovodi do gotovo 100 odsto izlečenja. Međutim, iako je reč o benignim tumorima, mogu izazvati ozbiljne kliničke probleme , s obzirom na lokalizaciju. Mogu da prave prepreku toku krvi, uzrokuju aritmije, otežaju funkcionisanje srčanih valvula ("ventili" koji obezbeđuju protok krvi kroz srčane šupljine) i da se njihovi fragmenti otkinu i zaglave u pojedinim arterijama, gde će nastati prekid krvotoka - objašnjava profesorka.

- I to kod malene pacijentkinje, pre navršene prve godine života. Nažalost, u pitanju je bio maligni tumor. Dijagnostika je zahtevala primenu više različitih metoda, uključujući i molekularne analize, a definitivnu patohistološku dijagnozu su potpisala dva kardiopatologa i patolog usko profilisan za dijagnostiku mekotkivnih tumora. Dakle, multidisciplinarnost je imperativ za postavljenje dijagnoze u ovako zahtevnim slučajevima - kaže prof. Glumac.

- Zato smo u KBC "Bežanijska kosa" osnovali prvu ambulantu za kardioonkologiju i stvorili mogućnost da ti pacijenti na neki način imaju prioritet da dođu do termina.

- Mnogo češće kada se pojavi promena na samom miokardu (srčani mišić, prim. nov.) ili što je jako često na srčanoj maramici, ispostavi se da je metastaza nekog karcinoma koji se širi. Obično je to karcinom pluća, debelog creva, jajnika.

- Nažalost, bio je to naš kolega. U "Bežanijskoj kosi" smo uspostavili dijagnozu i bili veoma sumnjičavi da je reč o o malignoj promeni na srcu. Operisan je u Beogradu, vrhunski je to urađeno, s obzirom na to da je lokalizacija takva da se jako brzo širi po celom telu. Nažalost, ni operacija ni terapija nisu pomogle, imao je jedan od najsmrtonosnijih karcinoma, sarkom - kaže prof. Zdravković.