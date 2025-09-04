Slušaj vest

Grčka i dalje ne može da se poredi ni sa jednom drugom destinacijom, kaže direktor JUTE Aleksandar Seničić, govoreći o tome gde srpski turisti najradije letuju. Skoro milion naših turista pronašlo je osveženje u grčkim morima, a kada je reč o domaćim destinacijama, banje su i dalje najinteresantnije.

Iako najtoplije godišnje doba kalendarski još nije završeno, septembar ipak daje dobar uvid u to gde su srpski turisti najčešće odlazili na odmor. Skoro milion srpskih turista boravilo je u Grčkoj, kaže direktor JUTE Aleksandar Seničić.

Turska interesantna cele godine

- Ostale destinacije beleže tri, četiri, pa i više puta manji broj turista u odnosu na Grčku. U Crnoj Gori do početka septembra je bilo oko 150 hiljada srpskih turista, ali bi, zapravo, Turska bila druga destinacija po posećenosti. Zanimljivo je da je ona interesantna ne samo tokom leta, već i tokom cele godine, jer postoje veliki broj direktih letova. Takođe, Istanbul svake nedelje "vuče" određeni broj putnika. U Turskoj lociramo do sada negde preko 200 hiljada srpskih turista - kaže Seničić za RT Balkan.

Što se tiče lokalnog turizma, najviše smo posećivali banje i planine:

- Posećivale su se Vrnjačka banja, Sokobanja, Prolom, Kuršumlijska banja, Vrdnik - to su banje koje se najviše traže i najviše posećuju. Pored hotelskog, imaju i veliki broj privatnog smeštaja, dakle raspolažu kapacitetima da prime veliki broj gostiju. Međutim, domaćih gostiju imamo manje i to negde 20 odsto prema procenama. To je i logično, jer je značajno manji broj vaučera u odnosu na prošlu godinu. Podeljeno je 30 hiljada, dok ih je prošle godine bilo 100 hiljada, a taj pad će se svakako odraziti na ukupan broj domaćih turista. Naravno, jedan deo ljudi boravi u Srbiji, makar to bio samo vikend, što popravlja opštu sliku.

Zlatibor ne silazi sa trona

Kada su u pitanju planine, tu je Zlatibor pre svega, zatim Zlatar koji se ubrzano razvija, Divčibare, Rudnik, Stara planine - planine koje veoma prijaju ljudima. Na njima ima i privatnog smeštaja i relativno su povoljne cene u odnosu na Zlatibor ili Kopaonik. Mnogi se odlučuju za te, kako kako mi zovemo "porodične" planine, gde ima sadržaja i za decu i to je ono što posebno zanima ljude preko leta - pojašnjava Seničić.

Za sve destinacije beleži se pad u odnosu na prošlu godinu kad je reč o putovanju preko turističkih agencija:

- Negde je to 5 odsto, negde 15, ali pad je prisutan. Malo će bolja situacija biti u septembru, bar su takve najave, ali to ne može u velikoj meri da promeni ukupnu statistiku. Mnogo je razloga za ovakvu situaciju, a pre svega društveno-politička kriza koja se pojavila, gde imamo jednu nestabilnost u svakodnevnom životu. Jedan deo stanovništva ne prima plate, a možda najznačajniji faktor, jeste da veliki broj roditelja koji imaju decu za srednju školu i fakultet do pre dvadeset dana nije znalo da li će biti prijemnih ispita. Sve je to doprinelo pomenutom padu interesovanja, a značajnu ulogu imalo je i povećanje cena, što se odrazilo na smanjenu potražnju - pojasnio je.

I poseta stranih turista u pada

- Što se tiče stranih gostiju, do početka jula meseca primećeno je značajno smanjenje gostiju na svim destinacijama. Međutim, slika se popravlja i posebno se vidi u Beogradu, a na primer, Zlatibor je već bolji u odnosu na prošlogodišnje posete stranih gostiju. Generalno do kraja godine bi možda moglo da se dođe do nivoa kakav je bio prošle godine - ističe Seničić.

