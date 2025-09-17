Slušaj vest

Krstonosni hod braće sa Pala, od Kajmakčalana do Krfa, u čast pobede predaka div-junaka na ovoj koti planine Nidže od pre 109 godina i u ime potomaka koji hodočaste ”ostrvo spasa” već petnaest godina idući ”stopama predaka” i grade “tvrđavu znanja” - obrazovni dečiji i omladinski kamp Svete Srbije na Krfu, nastavlja se pod nazivom: “U čast predaka, za budućnost potomaka” i traje od 14. do 22. septembra 2025. godine.

Žiro račun za izgradnju dečjeg kampa na Krfu Foto: Sveta Srbija

Igor, Novica, Ostoja i Petar, koračaju do Krfa sećajući se junaka koji su grudima jurišajući na bugarske položaje na najnepovoljnijoj tački Solunskog fronta - Kajmakčalanu, koji je danas od tadašnjih ratnih dejstava skraćen za četiri metra i sadašnja nadmorska visina mu je 2.521 metara, osvojili neosvojivo i dali nadu slobodi kojom su nas sve obgrlili i darivali.

Na ovom najvišem vrhu planine Nidže, za vreme 22 dana bitke od 12. septembra do 3. oktobra 1916. godine, dalo je svoj život njih 5.000.

Posle Jovana Damnjanovića (Herbal Athlette) koji je u avgustu 2023 godine inspirisan duhovnim prizivom Svete Gore i svetog ostrva Krfa, u molitvenom duhu biciklom prevalio put od Beograda do svete carske lavre Hilandarske, pa zatim od Hilandara do Kareje i Atosa (2.033 m.n.v.) gde je onda posle izlaska sa Svete Gore od luke Uranopolis hodočašće biciklom nastavio niz ”Ignjatija odos”, ka Krfu preko Soluna, Edese, Mecova i luke Igumenica, zatim krstonosnog hoda prvenca u maju 2024. godine, ove iste paljanske ekipe, samo ovog puta 1.200 kilometara: od Pala do Krfa koji je trajao 29. dana i brata humanitarca biatlonca Aleksandra Kikanovićakoji je početkom septembra 2024. godine optrčao svih 27 lokacija srpske vojske na Krfu u ukupnoj dužini od oko 150 kilometara,

Igor Vukašinović (54), Novica Pejić (63), Ostoja Medić (68), i Petar Dragaš, obnavljaju svoj krstonosni hod od pre dve godine potvrđuju deonicu od Kajmakčalana do Krfa, dodatno inspirisani akcijom naših najmlađih kroz realizaciju programa obrazovnog kampa ”Stopama naših predaka”, koji se ovog leta desio po četrnaesti put.

Svi oni želeli su da svojim ličnim trudom inspirišu druge da daruju sebe, svoje vreme i svoja dela obnovljenju i nadgradnji pijeteta sećanja na naše slavne pretke i zanavljanje i dostojno učitavanje istorije tamo gde se ona desila kroz hodočašća na sveto ostrvo Krf.

Upravo zbog takvih i sličnih dela, nekada samo ideja, a danas java i realnost počeli su da se ostvaruju na ovom svetom mestu, a to je izgradnje utvrđenja sadašnjih i budućih generacija našeg roda, otelotverne kroz formiranje stalne baze i nove pupčane vrpce našeg susretanja sa precima tj stvaranje obrazovnog dečjeg i omladinskog kampa Svete Srbije na Krfu.

Igor Vukašinović, Novica Pejić, Ostoja Medić i Petar Dragaš Foto: Sveta Srbija

Tako da oni koračaju preko sedam gora od 2.521 metra nadmorske visine pa sve do sinjeg mora i zatim do ostrva Krfa, pozivajući sve da sećajući se predaka koji su svojim delima zadivili svet, ugrade sebe i pomognu skromnim prilogom izgradnju buduće “tvrđave znanja” na Krfu koja će nam pomoći da među najboljom decom iznedrimo nove naučnike, neustrašive očeve, majke hrabrost, div-junake kao što su: Nikola Tesla, Majka Jugovića, Vladika Njegoš, Vojvoda Vuk, Čučuk Stana, Komandat Krsta Smiljanić, Mileva Anštajn, Stepa Stepanović, Milunka Savić, Vojvoda Bojović i mnoge druge …

“U ČAST PREDAKA, ZA BUDUĆNOST POTOMAKA”

Krstonosni hod od Kajmakčalana do Krfa Igora, Ostoje, Novice i Petra:

”ZA PRETKE, ZA POTOMKE, ZA “TVRĐAVU ZNANjA” NA KRFU

Dinarski tekući račun 325-9500600037719-92

Devizni tekući račun RS325-9601700074868-29

PAYPAL: @SVETASRBIJA

E-MAIL: INFO@SVETASRBIJA.ORG.RS