Ruski naučnici predstavili su Srbiji najnoviju mRNA vakcinu protiv raka. Prošle nedelje u Srbiji je boravila visoka delegacija Ruske Federacije, koju su predvodili akademici, direktor Instituta "Gamaleja" Aleksandar Gincburg i glavni onkolog Rusije i direktor najvećeg onkološkog centra "Gercen" Andrej Kaprin.

Delegaciju su činili i predstavnici Ministarstva zdravlja i Ruskog fonda za direktne investicije, a na kraju posete ih je primio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Razgovarali su o svim aspektima buduće saradnje, uključujući i mogućnost da se Srbija uključi u primenu ove revolucionarne vakcine protiv raka. Planirano je da naši pacijenti već naredne godine mogu dobijati ovu vakcinu, odmah posle ruskih pacijenata.

Na koji način funkcioniše ova vakcina, kod kojih vrsta tumora će se koristiti ifiziolda li će biti moguće prevenirati maligne bolesti, za Kurir televiziju objasnili su profesor doktor Vladimir Jakovljević, fiziolog, kao i Miljko Ristić, kardiolog.

Jakovljević: Svaka vakcina je personalizovana

Jakovljević kaže da je ovo više personalizovana terapija nego vakcina, jer bi vakcina ukazivala na to da ovaj preparat deluje preventivno, što je osobina vakcina.

- Ovo je personalizovana terapija za specifičan tumor, kod specifičnog čoveka. Ta vakcina koja se napravi za nekog čoveka ne može da se koristi za drugi problem, čak ukoliko čovek ima dva tumora različitih organa - kaže Jakovljević.

On dodaje da se ova terapija bazira na tehnologiji vakcina protiv COVID-19 koji su napravili Fajzer i Moderna, a eksperimenti na životinjama su tada bili fascinantni:

- Oni su bili fokusirani na maligni melanom i na nesitnoćelijeske kancirome pluća, jer je sitnoćelijski kancirom pluća možda i najgora forma, ali vrlo česta. Posotoje i druge forme koje nisu toliko smrtonosne i imaju bolji potencijal za lečenje - kaže Jakovljević.

Jakovljević objašnjava da postoje odrešeni kriterijumi kako bi se dokazalo da li je pacijent podoban za terapiju, tako što se dokumentacija šalje na procenu.

- Nakon procene pacijent je pozvan na razgovor uživo, a onda zakazuju prijem u kliniku, gde sledi biopsija tumora, uzimanje uzorka krvi, a onda korišćenjem veštačke inteligencije se napravi broj antitela koji je višestruko veći nego obično. Posle tri nedelje je vakcina spremna za primenu na pacijentu, i u 10 jednakih doza mu se vraća ta vakcina, na svake dve nedelje. On po nekim prvim rezultatima može biti potpuno izlečen - kaže Jakovljević.

Ristić: Potrebno je vreme za dokazivanje efikasnosti

Ristić navodi da ovakve vakcine postoje decenijama, ali je ovo prva vakcina koja služi za lečenje i ublažavanje karcinoma:

- Ukoliko je neka bakterijska infekcija ili grip u pitanju, vakcina je uobičajena. Ipak, ovo je nešto potpuno drugo, maligne bolesti su nešto potpuno drugo u poređenju sa svakodnevnim bolestima. Nisam skeptičan, voleo bih da ovo stvarno uspe, ali je potrebno neko vreme - kaže Ristić.

On dodaje da je potreban duži vremenski period kako bi efikasnost vakcine bila sigurna, jer pacijentu može biti bolje posle par dana, ali je i dalje upitan efekat posle godinu dana.

- Ustanove koje prave vakcinu imaju ogromnu zaradu, ne samo za maligna obolenja. Postoji nepoštenost, vakcine često izazivaju neželjene posledice, a onda pacijentu bude krivo. Ipak, za maligne procese treba proći duže vreme kako bi se osigurali da je sve onako kako se reklamira - kaže Ristić.

Jakovljević kaže da je vakcina skupa jer se personalizovano pravi za svakog pacijenta, a onda je otkrio i da kompletan proces košta 100 hiljada evra, zajedno sa troškovima puta i smeštaja u ruskoj bolnici.

