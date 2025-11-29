Slušaj vest

U tumorskom tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!

To je "crno na belo" medicinska potvrda da bi dva karcinoma - štitaste žlezde i pankreasa - od kojih je bolovao i preminuo 20. oktobra u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, samo 22 dana po prevremenom otpustu iz finskog zatvora, mogla da se dovedu u vezu sa osiromašenim uranijumom kojim je NATO 1999. bombardovao našu zemlju.

Zastupnik porodice Pavković, advokat Srđan Aleksić, za "Novosti" je otkrio da su iz Italije stigli rezultati analiza kojima je u tkivu generala Pavkovića potvrđeno prisustvo uranijuma i više toksičnih metala u dramatično povišenim koncentracijama što "predstavlja jedan od najznačajnijih medicinskih dokaza o posledicama izloženosti osiromašenom uranijumu na Balkanu".

- Ovo je naučno, medicinski i pravno revolucionaran dokaz - kaže Aleksić. - Prvi put u Srbiji, u konkretnom tumoru jednog visokog oficira pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremnim koncentracijama. Ovaj nalaz otvara vrata ne samo njegovom slučaju, već i stotinama drugih postupaka. Ovo je istorijski trenutak za istinu i pravdu.

Laboratorijska analiza tumorsnog tkiva generala Pavkovića izvršena u akreditovanoj italijanskoj laboratoriji Chimiche e ambientali, ISO 9001, koja je kvalifikovana od Ministarstva zdravlja Italije.

Prema izveštaju broj 25-25571.12, u tumorskom tkivu generala detektovani su: uranijum (U-238): 23,80 g/kg, aluminijum: 24.682 g/kg, kadmijum: 4.221 g/kg, bakar: 4.370 g/kg, mangan: 6.368 g/kg, gvožđe: 305.100 g/kg, cink: 159.158 g/kg.

Sudski veštak o rezultatima

Ove rezultate je prokomentarisao prof. dr Jovica Jovanović, sudski veštak:

- Analizom laboratorijskih nalaza utvrđuje se prisustvo kancerogenih materija u tumorskom tkivu. Veći broj ovih hemijskih elemenata, tj. kancerogenih agenasa pripada prvoj grupi za koje postoje sigurni dokazi da izazivaju rak kod ljudi. Prisustvo uranijuma u tumorskom tkivu višestruko premašuje kritične vrednosti. Detaljnim sudsko-mecicinskim veštačenjem će se izvesti dokazi koji potvrđuju uzročno-posledičnu vezu i mehanizme nastajanja kancera.

Pavkovićevo tkivo uzeto je tokom biopsije u VMA pre nego što je Hag generala osudio na doživotnu robiju i utamničio. Poslato je u Italiju na zahtev njegove kćerke Marije, oko nedelju dana ranije nego što će Hag, na zahtev države Srbije, prevremeno pustiti generala sa robije u vrlo teškom zdravstvenom stanju, u terminalnoj fazi bolesti.

U izveštaju iz laboratorije koja je obavila analize, od 21 analiziranog parametra, samo pet je u granicama normale. Sve ostale kolone označene su crvenom bojom, što znači da su nalazi iznad referentnih vrednosti italijanskog nacionalnog instituta ISTISAN. U Pavkovićevom slučaju čak izuzetno iznad.

Analiza je urađena metodama EPA 3052 i EPA 6020B, koje predstavljaju međunarodni standard za detekciju teških metala u biološkim materijalima. Aleksić kaže da, prema tumačenju koje je dobio, rezultati generala Pavkovića potvrđuju biokumulaciju uranijuma u ljudskom tkivu, ukazuju na direktan kontakt sa kontaminiranim sredinama i pružaju medicinsku osnovu za uzročnu vezu između ekspozicije i razvoja kancera.

Pavkovićev nalaz se, prema tumačenju koje je Aleksić dobio, uklapa u već potvrđene presude italijanskih sudova (TAR Lazio, TAR Toscana), u kojima je Republika Italija proglašena odgovornom za smrt i teške bolesti vojnika izloženih osiromašenom uranijumu na Balkanu.

- Mi smo 15. septembra poslali generalove biopsije u Italiju na analizu, u Institut za nanotehnologiju, onako kako smo do sada radili za naše vojnike i oficire rekao je Aleksić.

- Sumnjamo da je posledica njegove smrti i bolesti pre svega u osiromašenom uranijumu 1999. godine, jer je gospodin Pavković bio na teritoriji koja je bila najžešće bombardovana osiromašenim uranijumom, tako da su naše pretpostavke takve da je njegova smrt posledica toga.

U sve je bio uključen i Anđelo Fjore Tartalja, advokat za vojno-pravne slučajeve i žrtve osiromašenog uranijuma, koji za "Novosti" kaže da Pavkovićev nalaz predstavlja jedan od najvažnijih naučnih dokaza u regionu Balkana:

- Prisustvo uranijuma i toksičnih metala u tumorskom tkivu generala Pavkovića ukazuje na direktnu kontaminaciju kojoj je bio izložen tokom vojnih operacija i boravka u zonama pogođenim municijom sa osiromašenim uranijumom. Ovakvi rezultati su u potpunosti u skladu sa nalazima i sudskim presudama koje smo dobili u Italiji. Italijanski administrativni sudovi - uključujući TAR Lazio i TAR Toscana - već su utvrdili jasnu uzročnu vezu između izloženosti vojnika osiromašenom uranijumu i razvoja teških malignih bolesti. Analitičke metode korišćene u ovom slučaju su međunarodno priznate i identične onima koje smo koristili u presudama koje su postale pravosnažne. To znači da ovaj nalaz ima punu medicinsku i pravnu validnost, što ga čini izuzetno važnim i u međunarodnom kontekstu.

Za Tartalju ovo je "trenutak velike istine", nauka potvrđuje ono što su mnogi godinama pokušavali da sakriju ili ospore.

- Prisutnost uranijuma u ljudskom tkivu nije teorija - to je činjenica. To je činjenica koja nosi odgovornost! Zajedno sa kolegom dr Srđanom Aleksićem nastaviću da pružam maksimalnu pravnu podršku svim žrtvama kontaminacije. Ovo je dokaz koji menja tok borbe za pravdu i otvara put novim međunarodnim procesima u korist obolelih - kategoričan je Tartalja.

Zatvorske beleške

Kako je ispričao advokat Srđan Aleksić, general Pavković godinama pre smrti prikupljao je podatke i beleške o izloženosti osiromašenom uranijumu, koje su bile i deo postupka upućivanja uzoraka tkiva na analizu u Italiju.

- Pavković je još 2018. godine komunicirao sa mnom i poslao mi je mnogo materijala u vezi sa osiromašenim uranijumom, ono što je zapisao na terenu - kaže Aleksić.