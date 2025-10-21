Slušaj vest

Ukoliko rezultat uzorka biopsije preminulog generala Nebojše Pavkovića pokaže da je u telu imao prekomernu dozu teških metala i osiromašenog uranijuma, uslediće tužba protiv vojne organizacije NATO, a koja će biti targetirana kao krivac za njegovu smrt.

Ovo je za Kurir rekao advokat Srđan Aleksić iz Niša koji zastupa preko 4.500 vojnika, rezervista i civila koji su oboleli od neke vrste kancera zato što su bili izloženi za vreme rata 1999. godine bombama sa osiromašenim uranijumom na prostoru Kosova i Metohije kao i cele Srbije.

- Uzorak biopsije pokojnog generala Pavkovića je uzet još u Finskoj pre mesec dana i očekujem svakog dana da stignu rezultati. Mi smo do sada uzeli preko 100 uzoraka biopsije pa je tako uzeto i za generala. Te biopsije šaljemo u Italiju koja veštači obolele Italijanske vojnike - kaže Aleksić.

Aleksić je rekao da je do sada otkriveno 72 slučaja kod kojih se beleži prekomerna apsorbovana doza osiromašenog uranijuma i teških metala.

- Do sada smo dobili 75 analiza od kojih kod sedamdeset i dvoje ljudi se beleži prekomerna apsorbovana doza osiromašenog uranijuma i teških metala. Svi su oni bili izloženi u bombardovanju tom užasnom hemisjkom elementu. Neki od njih su vojnici, rezervisti, policajci, a ima i civila koji su živeli u blizini - rekao je on.

Advokad kaže da ako laboratorija u Italiji pokaže da je generalov kancer posledica prekomerne doze teških metala i osiromašenog uranijuma u telu, sledi tužba protiv Nato pakta.

- Čim mi stignu rezultati biopsije, biće objavljeni u javnosti jer svi imamo pravo da znamo što se to bombardovanje Nato alijanse može nazvati i genocidom. Ako laboratorija u Italiji pokaže da je generalov kancer posledica prekomerne doze teških metala i osiromašenog uranijuma u telu, onda će biti i medicinski jasno zbog čega je oboleo. Ne mogu sada da tvrdim jer se mora kontaktirati i porodica, ali ukoliko se to dokaže, podnećemo tužbu protiv NATO pred Višim sudom u Beogradu zbog generalove smrti - rekao je za Kurir advokat Srđan Aleksić.

Advokat Aleksić je u početku dokazivanja krivice Nato pakta u tom ratu 1999. godine bio usamljen, ali sada su mu se pridružile kolege iz Italije i svih zemalja koje su imale vojnike na prostoru Kosova i Metohije.

Aleksić je početkom ovog meseca održao promociju svoje knjige "Uranijum 238" i to u nemačkom parlamentu i Pravnom fakultetu u Briselu gde su tamošnje strukture postale svesne katastrofalnih posledica korišćenja osiromašenog uranijuma u raketama.

- Ne samo da su municijom sa osiromašenim uranijumom bombadrovali nas nego postoje indicije da se istim granatama deluje trenutno i u Ukrajni, a to oružje po pretpostavkama dolazi iz Sjedinjenih američkih država i Engleske. Ono što je najstrašnije, osiromašeni uranijum se prema procenama stručnjaka, raspada u periodu od 4,5 milijardi godina što znači da je kod nas ostavljen večno. To nije zločin protiv čovečnosti nego protiv boga. Zato u centralnoj Evropi postoji strah kod učenih ljudi, da ne budu okruženi toksičnom atmosferom i da se time ne zagadi ceo kontinent – kaže advokat iz Niša, Aleksić za Kurir.

Srđan Aleksić dodao je da je NATO priznao da je bombardovao 1999. godine ukupno 120 lokacija.