STRAVIČNE POSLEDICE NATO BOMBARDOVANJA! U telima Srba nađena 500 puta veća koncentracija osiromašenog uranijuma!

Kod dvoje građana Srbije obolelih od kancera u organizmu je pronađena koncentracija osiromašenog uranijuma 238, 500 puta veća od dozvoljene, što je, kako za Kurir kaže advokat Srđan Aleksić, direktan dokaz stravičnih posledica koje je NATO bombardovanje ostavilo po ljude, a koje će se odraziti i na buduća pokolenja!

Međutim, uprkos tome što je od bombardovanja prošlo 25 godina, a tri godine od prve od ukupno 35 tužbi, koliko ih je Aleksić do sada podneo protiv NATO Višem sudu u Beogradu, u Srbiji još uvek nije doneta nijedna presuda protiv agresora, a žrtve obolele od kancera, kao i njihove porodice nisu dobile ni naznake pravde.

- Analize uzoraka naših građana uradila je dr Rita Čeli, italijanski sudski veštak. To su bili nalazi pukovnika Dragana Stojčića, koji je 280 dana boravio na KiM, i, koji je, nažalost, preminuo 2021, i Ksenije Tadić, koja živi u blizini bombardovanog Generalštaba u Beogradu. Rezultati su pokazali 500 puta veću koncentraciju uranijuma. Nigde na svetu nije pronađena tolika koncentracija u čoveku. Kod italijanskih vojnika koji su boravili na Kosovu i koji su potom oboleli od raka je, primera radi, desetostruko manja - navodi Aleksić i ističe da je kod Stojčića utvrđeno i prisustvo 21 teškog metala, a kod Ksenije čak 23.

Svi ugroženi Obolelo i oko 7.000 italijanskih vojnika Istraživanja i dokazi na koje se Aleksić poziva su i oni koje je uradio italijanski advokat Anđelo Fjore Tartalja, koji je zastupao ili zastupa više od 600 italijanskih vojnika koji su oboleli od kancera, a koji su u vreme NATO bombardovanja boravili u južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji i u BiH. - To su bili zdravi momci koji su imali redovne lekarske preglede, ali su nakon povratka s Kosova počeli masovno da obolevaju od raka zbog osiromašenog uranijuma. Obolelo je preko 7.000 italijanskih vojnika, 400 je preminulo, a Tartalja zastupa njih oko 600 i već ima oko 400 pravosnažnih presuda u korist oštećenih.

Kurir je imao uvid u analize koje je uradila dr Čeli i u kojima se za Stojčića navodi da su uranijum i teški metali dramatično bioakumulirani u telu:

- U ispitanom tkivu nalazi se dvadeset i jedan teški metal dramatično akumuliran. Svaki od njih je u dovoljnoj količini da izazove rak i smrt. Posebno je relevantna količina U238 (2,98 ng/g).

Kvalitet i količina teških metala se smatra doslednim izlaganju, oslobađanju i kontaminaciji životne sredine prašinom i aerosolima teških metala iz eksplozije naoružanja sa DU-jezgrom (osiromašeni uranijum).

Advokat Aleksić kaže da je prva tužba protiv NATO, upravo u ime Stojčića, podneta 2021. godine, a nakon toga još 35.

BROJKE 15 tona osiromašenog uranijuma bačeno je na Srbiju 1999. 4,5 milijardi godina je vreme poluraspada uranijuma 31.000 projektila sa osiromašenim uranijumom izručena je na Srbiju, prema izveštaju NATO, a 50.000 prema podacima VS 300 dece s nekom malignom bolešću otkrije se svake godine u Srbiji, od tog broja umre njih 50

- NATO se na prvu tužbu pozvao na imunitet, odnosno na sporazum koji je potpisan sa Srbijom 2005. Ali to je suludo. Između ostalog, imunitet ne može da se primenjuje retroaktivno. Oni su izvršili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i uranijum će narednih 4,5 milijardi godina ubijati našu decu, jer toliko traje poluraspad. To je zločin protiv čovečnosti i protiv Boga. Takav odgovor je neosnovan i borićemo se. Očekujemo da će sud, barem za prvu tužbu, do kraja godine doneti presudu i usvojiti tužbeni zahtev.

Aleksić kaže da je u pripremi još 100 tužbi, a da su njegovi klijenti policajci, vojnici i rezervisti koji su boravili na KiM, kao i civili na jugu Srbije. Pravdu traže čak i Albanci, koji će takođe tužiti NATO. Za svakog građanina tražiće odštetu od najmanje 100.000 evra, iako ni blizu ne postoji suma koja bi mogla da opravda zločine počinjene tokom bombardovanja SRJ.

U Srbiji je, inače, 2018. godine formirana Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine, međutim, njihovo formiranje nije dalo rezultate. Šta je do sada urađeno povodom najavljenog multidisciplinarnog istraživanja, juče nismo mogli da saznamo.

