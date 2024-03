"MISLILI SMO DA JE RAKETA" Dečak i baka sa oborenog nevidljivog aviona F-117, čije su slike obišle svet, PRISEĆAJU SE DOGAĐAJA

Kolo na krilu oborenog bombardera i lik dečaka Zorana kao simbol pobede, obišli su svet te 1999. godine kada je naša zemlja bombardovana od strane NATO-a.

Dvadesetpet godina kasnije na istom mestu gde je oboren F-117, nekada trogodišnji Zoran, danas 28-godišnji poljoprivrednik, kaže da se malo čega seća od te noći, da su mu stariji prepričavali.

- U tom periodu ta slika je obišla bukvalno ceo svet. Pa onda kad se setim toga i kad vidim neke slike isečke iz novina bude mi, da kažem, drago. Ali svakako ne može mi biti drago što se to desilo, što se to desilo baš tad. Uglavnom me se oko godišnjice sete. Baš neko ko me poznaje i ko zna da sam ja na slici, onda tako ponekad i pričamo o tome, ali ovako uglavnom oko godišnjice - naveo je Zoran.

Kako se osećate kad mu neko spomene bombardovanje?

- Pa kako da vam kažem, teška vremena. Teška vremena i ni malo nije prijatno ni pričati o tome, a kamo li, sećati se. Samo se nadam da se više neće ponoviti - rekao je Zoran.

Jedna od mnogobrojnih akterki događaja koja je zaigrala kolo na krilu oborenog bombardera bila je Obrenka Jovanović, Zoranova komšinica.

- Mi smo gledali dnevnik i videli smo da celo dvorište sija. Onda smo se mi sakrili dole, mislili smo da je raketa. Kada je to grunulo, pobegli smo kod komšinice da sklonimo. Kada je pao avion, otrčali smo tamo. Ja sam u stvari bila ta, ponela njega i digla ga na avion. Potom sam se i ja popela na avion i igrala kolo sa dve bake. Ostali smo živi u vremenu. Šta misliš da je pao ovde? Otišli bi svi u božju mater. Ja opšte nisam spavala za vreme bombardovanja. Mi smo bežali tamo, imali neko sklonište, tu smo sedeli sa decom. Strašno je bilo, nema šta da pričamo - rekla je Obrenka Jovanović.

Od uspomena, Zoran danas ima štampane izdanja novina iz 1999. godine, ali i delić oborenog aviona, koji mu je poklonio pukovnik Zoltan Dani, koji je komandovao jedinicom 3. divizije brigade protivvazduhoplovne odbrane, koji je oborio letalicu.

