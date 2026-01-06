Slušaj vest

Kiša će se lediti pri tlu u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, uz postepeni prelazak kiše u sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje kiša se očekuje u toku večeri. U toku noći ka sredi, na severu i zapadu zemlje očekuje se jačanje padavina.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na jugu južni. Najniža temperatura biće od minus dva do jedan stepen, najviša dnevna od minus jedan do tri.

Vreme u Srbiji: Oprez zbog vlažnog snega, poledice i ledene kiše

Danas (06.01.) oblačno, na severu i zapadu Srbije sa snegom, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, koja će se u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima lokalno lediti na tlu uz postepeni prelazak kiše u sneg, dok se na jugu i jugoistoku zemlje i tokom večeri očekuje kiša. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na jugu južni. Najviša temperatura od -1 do 3, dok će na jugu i jugoistoku biti toplije od 6 do 13. U toku noći ka sredi na severu i zapadu intenziviranje padavina.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Beogradu

U Beogradu će biti oblačno i hladno sa slabim snegom, a na širem području je uveče moguća i kratkotrajna ledena kiša. Temperatura će se kretati od minus jedan do nula stepeni.

Foto: Kurir/T.Ilić

Vreme narednih dana - vlažan sneg, poledica i ledena kiša

Do četvrtka (do 08.01.) oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °S i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se ponegde lediti na tlu.

Od četvrtka (08.01.) će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz.

U petak u toku dana toplije uz naoblačenje, koje će posle podne i uveče na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima usloviti kišu, ponegde i susnežicu, dok se za dane vikenda ponovo očekuje pad temperature i nove snežne padavine uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Opez se pogotovo savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se maksimalna koncentracija svim učesnicima u saobraćaju.

AMSS: Zimski uslovi vožnje, upozorenje na ledenu kišu Saobraćaj u Srbiji odvija se po zimskim uslovima vožnje, dok je i dalje na snazi upozorenje na ledenu kišu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upozorava se da tokom noćnih i jutarnjih sati, kada su temperature najniže, posuta so može imati slabije dejstvo, dodatno se povećava opasnost od nekontrolisanog kretanja vozila. ; Snega na kolovozu ima mestimično u zapadnim jugozapadnim krajevima Srbije, a posebno na onim koji vode u više predele Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Sjenice i Ivanjice. ; Slični uslovi vožnje očekuju se u timočkoj i negotinskoj krajini gde je potrebno obratiti pažnju na prevoje magistralnih puteva od Paraćina ka Zaječaru i Knjaževcu, kao i od Negotina ka Kladovu i Majdanpeku.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za teretna vozila, ali ih ima za putnička vozila. Na graničnom prelazu Batrovci, putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, dodao je AMSS.

Jutrošnje temperature u Srbiji

Foto: screenshot RHMZ