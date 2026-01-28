Slušaj vest

Nakon ponovog zagovaranja osnivanja bosanske pravoslavne crkve od strane bivšeg poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića, verske tenzije u BiH se ne smiruju!

Naime, Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici i zemljište oko hrama upisani su u "svojinu države". Na još jedan udar na imovinu Srpske pravoslavne crkve na području FBiH upozorio je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH.

Iz Odbora su naveli da su u toku harmonizacije usaglašavanja podataka zemljišnih knjiga i katastra, rešenjem opštinskog suda u Zenici od 16. maja 2019. godine, crkva i zemljište oko crkve upisani u svojinu "države" jedan kroz jedan.

To je "utvrdio" Opštinski sud u Zenici 2019. godine, 135 godina nakon što je završeno živopisanje hrama.

- Prema našim informacijama, Srpska pravoslavna crkva nije pozvana da se izjasni na okolnosti upisa koji je izvršen u harmonizaciji 2019. godine niti je pozvana da učestvuje u postupku - naveli su iz Odbora.

Iz Odbora su naglasili da je u "A" listu zemljišnoknjižnog uloška upisana oznaka nekretnine, prvo naziv nekretnine kao Crkva Svete Bogorodice, a zatim zgrada verske zajednice površine 341 kvadratnih metara i dvorište 2.011 kvadratnih metara.

Opis nepokretnosti u "A" listu u zemljišnoknjižnom ulošku je sudu mogao ukazati da je predmetna nepokretnost imovina Srpske pravoslavne crkve, istakli su iz Odbora i podsetili da je godina gradnje crkve 1885. godina.

Opštinski sud u Zenici je u skladu sa članom zakonom o zemljišnim knjigama FBiH bio u obavezi da pošalje obaveštenje SPC Zenica, da u obaveštenju navede o kojoj nepokretnosti je reč i planirani upis.

- U sudskom upisu nije detaljnije precizirano da li je reč o vlasništvu opštine, kantona ili nekog drugog organa javne vlasti već je upisano da je crkva "državna svojina" - napomenuli su iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Površina parcele zemljišta i crkve od 2352 metara kvadratnih, identična je i u sudskoj gruntovnici i u opštinskom katastru.

Na istom zemljištu gde se nalazi Saborna crkva u Zenici u katastru je upisan posednik Srpska pravoslavna crkvena opština.

Ocenili su da rušenje crkava, oštećenja, napadi, devastiranja grobalja ukazuju da je reč o organizovanoj neprijateljskoj delatnosti protiv Srpske pravoslavne crkve.

Izgradnja Saborne crkve Presvete Bogorodice u Zenici je započela 1883. godine, a osveštana je 1885. godine.

Reagovao je i direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon. On je objavio dokaze iz katastra na platformi "X" ("Iks") o tome da srpsko pravoslavno groblje nije upisano na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Ovo morate videti - evo kako izgleda diskriminacija Srba u BiH. Primer džamije i pravoslavnog groblja - isto mesto (Vrapčići kod Mostara) - ista procedura "harmonizacije" zemljišta - isti službenik. Džamija upisana na Islamsku zajednicu u Mostaru (kao što treba da bude). Srpsko pravoslavno groblje i kapela upisani na državu BiH (gde su Bošnjaci većina) umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ovo je flagrantan primer da isti zakon ne važi isto za sve u Bosni i Hercegovini i da su Srbi u tišini sistematski diskriminisani - poručio je Arno Gujon.

Kurir/ RTRS