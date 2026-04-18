UDALA SE U VENČANICI BUDUĆE SVEKRVE! Mlada iz Srbije učinila nesvakidašnji potez, ali joj je majka napravila haos! "Plašim se da se ne osveti"
Devojka koja sa svojim verenikom planira svadbu, ispričala je sve o svom probleu sa venčanicom za TikTok kanal "vancetirizida". Naime, ona je sa svojim verenikom odlučila da napravi jeftino venčanje, te da uspeju da uštede novac.
Svadbu su zakazali u martu, a kako kaže, nisu želeli da im iko pomaže i daje novac:
- Kada smo se verili, odlučili smo da sami u potpunosti platimo svadbu. Kako sam želela da uštedim, planirala sam da nosim polovnu venčanicu, međutim, imala sam problem da pronađem haljinu koja mi se dopada i uklapa u moj budžet, pa sam odlučila da obučem staru venčanicu moje mame - započela je priču.
Kako kaže, tokom jednog razgovora njen verenik je pomenuo svojoj majci da sam imala poteškoća sa pronalaskom haljine, pa je ona predložila da pogledaju i njenu staru venčanicu:
- U početku to nisam shvatala ozbiljno, ali sam ipak odlučila da je pogledam. Haljina je bila prelepa. Porodica mog verenika ima novca i ta venčanica se savršeno uklapala u taj "all money" stil koji smo želeli. Vrhunskog je kvaliteta i moja buduća svekrva je insistirala da je uzmem besplatno - kaže mlada i dodjaje:
- Bila sam presrećna i odmah sam pozvala mamu da joj javim lepe vesti. Očekivala sam da će biti srećna što sam pronašla haljinu, umesto toga se naljutila jer sam izabrala sverkvinu venčanicu umesto njene i optužila me da sam njenu haljinu samo koristila kao rezervu dok ne pronađem nešto bolje.
"Mogla bi da se osveti"
Sagovornica ističe da je majku povredilo i to što je dozvolila da tako važan i emotivan predmet dođe od njene buduće svekrve. Kako kaže, nikada joj nije bila namera da povredi mamu. Zaljubila se u venćanicu buduće svekrve.
- Tata smatra da bi svima bilo lakše da se izvinim mami i obučem njenu haljinu. Takođe me brine da bi moja mama mogla da pokuša da se osveti na neki način, a nikako ne želim da narušim njen odnos i prijateljstvo sa mojom budućom svekrvom. Da li sam ja kriva u ovoj situaciji - zapitala se mlada.
Kurir.rs