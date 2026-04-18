Devojka koja sa svojim verenikom planira svadbu, ispričala je sve o svom probleu sa venčanicom za TikTok kanal "vancetirizida". Naime, ona je sa svojim verenikom odlučila da napravi jeftino venčanje, te da uspeju da uštede novac.

Svadbu su zakazali u martu, a kako kaže, nisu želeli da im iko pomaže i daje novac:

- Kada smo se verili, odlučili smo da sami u potpunosti platimo svadbu. Kako sam želela da uštedim, planirala sam da nosim polovnu venčanicu, međutim, imala sam problem da pronađem haljinu koja mi se dopada i uklapa u moj budžet, pa sam odlučila da obučem staru venčanicu moje mame - započela je priču.

Kako kaže, tokom jednog razgovora njen verenik je pomenuo svojoj majci da sam imala poteškoća sa pronalaskom haljine, pa je ona predložila da pogledaju i njenu staru venčanicu:

- U početku to nisam shvatala ozbiljno, ali sam ipak odlučila da je pogledam. Haljina je bila prelepa. Porodica mog verenika ima novca i ta venčanica se savršeno uklapala u taj "all money" stil koji smo želeli. Vrhunskog je kvaliteta i moja buduća svekrva je insistirala da je uzmem besplatno - kaže mlada i dodjaje:

- Bila sam presrećna i odmah sam pozvala mamu da joj javim lepe vesti. Očekivala sam da će biti srećna što sam pronašla haljinu, umesto toga se naljutila jer sam izabrala sverkvinu venčanicu umesto njene i optužila me da sam njenu haljinu samo koristila kao rezervu dok ne pronađem nešto bolje.

"Mogla bi da se osveti"

Sagovornica ističe da je majku povredilo i to što je dozvolila da tako važan i emotivan predmet dođe od njene buduće svekrve. Kako kaže, nikada joj nije bila namera da povredi mamu. Zaljubila se u venćanicu buduće svekrve.

- Tata smatra da bi svima bilo lakše da se izvinim mami i obučem njenu haljinu. Takođe me brine da bi moja mama mogla da pokuša da se osveti na neki način, a nikako ne želim da narušim njen odnos i prijateljstvo sa mojom budućom svekrvom. Da li sam ja kriva u ovoj situaciji - zapitala se mlada.

