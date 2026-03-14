A koje još posledice sa sobom nosi ovo digitalno doba i kolike su opasnosti po najmlađe pokazuju i najnovija istraživanja u svetu prema kojima je dečji mozak sve češće nesposoban da pamti najobičnije stvari, poput vlastitih brojeva telefona.

Smanjena pažnja, učestalo zaboravljanje, ali i nervoza, prvi su simptomi kod dece koja koriste mobillne telefone više sati na dan. Naučnici su to nazvali "digitalna demencija" i za sve krive naprednu tehnologiju i konstantno korišćenje mobilnih telefona.

Psiholog Željko Mašović istakao je da demencija ostavlja posledice po zdravlje, a kako tvrdi neke sinapse se gube:

Željko Mašović
Željko Mašović

- To se nama dešava i kako odrastamo sve je demencija prisutnija. Najviše mogućnosti za nju imamo sa 4,5 - 5 godina, a od 26-te godine to ide ubrzano. Problem je što kada je mozak pod velikim opterećenjem, on puca, kao i svaka druga mašina. Upravo je to ono što se deci dešava.

Mašović dodaje i da rešenje postoji:

- Rešenje je nažalost, kao za ljude sa Alzheimerovim sindromom i starije osobe, a to je da se krene od najnižih varijanti, na primer od magnezijuma. Neki pričaju o C-vitaminu, ali suština je da su ti neuroni jedina ne obnavljajuća ćelija. I prosto kad odu, oni su otišli. Pogledajte boksere, oni kada prime ozbiljan udarac, njima 40.000 ćelija umre. I onda posle imate njih koji su nalik dementnima. E, tako je nešto slično i ovo.

Godinama se čuju upozorenja da prekomerna izloženost digitalnim uređajima dovodi do ozbiljnih problema jer se mozak sve manje koristi. Čak ima i istraživanja koja su pokazala da su delovi mozga kod nekih tinejdžera nedovoljno razvijeni usled preteranog korišćenja digitalnih sredstava, a usled sve većeg povlačenja u digitalni svetm opada i razvoj socijalnih veština.

