Zbog duga investitora od 15.000 evra izvršitelj je prodao zgradu. Tako su stanari koji su svoje nekretnine pre 15 godina uredno platili, koji plaćaju porez na imovinu, struju i grejanje, ostali bez njih. Ekipa Redakcije više od godinu dana prati slučaj stanara zgrade u Vojvode Stepe 198 na Voždovcu u Beogradu i njihovu borbu koja se nastavlja danas tačno u podne ispred zgrade Drugog osnovnog suda u Beogradu. Podsetićemo da je sve krenulo od duga investitora od 15.000 evra zbog čega je izvršitelj prodao zgradu u kojoj ovi ljudi žive. Tako su stanari, ostali bez svojih nekretnina koje su kako tvrde, pre 15 godina uredno platili, pri tome oni redovno sve vreme plaćaju i poreze.

- Mi smo bili primljeni u kancelariju predsednice drugog osnovnog suda, koja nam je dala obećanje kada nas je saslušala, kasnije je to i sudska služba odobrila, da se naš zahtev rešava po hitnom postupku. Po zakonu je hitan postupak postupanje do 5 radnih dana osim ako ne postoje neke druge okolnosti. To je bilo oko 15 dana pre nego što je zgrada uopšte trebala da se proda - objašnjava Stevan Živković, predstavnik stanara ove zgrade za emisiju "Redakcija".

Oni su svoju legalnu borbu započeli pre nego što je investitor uopšte prodao zgradu.

- Od tada je prošlo 4 ipo meseca, za to vreme, izvršitelj je što brže i iz samo sebi poznatih razloga odlučio da po svaku cenu proda zgradu poveriocu, koji je prethodno tu zgradu kupio na jedan veoma simpatičan način za samo 15.000 eura. On je državni službenik, on bi trebao da služi državi i da štiti interese države a ne pojedinaca - nastavio je Živković.

Kako kaže, samim činom prodaje i predaje zgrade, on je završio svoj posao i Živković sumnja da je on tako zaradio proviziju.

- Mi u ovom trenutku možemo jedino sudskim putem da pokušamo da ove odluke anuliramo. Mi ne možemo da ih izbrišemo, metaforički rečeno, mleko je već prosuto i ne možemo ga vratiti u posudu. Ipak, možemo raznim pravnim postupcima pokušati da sve ovo obesmislimo, vratimo na početak i putem tužbi pokušamo da tražimo odštetu za naše stanove. To je ono što mi sada možemo da uradimo - dodaje on.

Mišljenje izvršitelja

Izvršitelj Vujadin Masnikosa, predsednik Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja Srbije, koji se takođe uključio u Redakciju, rekao je da se pravda ne treba "tražiti na ulici" i smatra da institucije moraju da reše ovakve stvari. Odnosno, pravda se mora naći zakonskim putem.

- U ovom slučaju sud bi trebao da odluči ko je u pravu i ići sudu znači ići pravdi. Oni su pre 4 ipo meseca imali sastanak sa predsednicom drugog suda, od tog trenutka ipak nije urađeno ništa. Ovo je zaista nezgodna situacija za sve učesnike u ovom postupku pa i za javnog izvršitelja koji je dužan da sprovodi rešenja suda. Izvršni postupak je bio hitan i ta hitnost se ne podrazumeva samo za sud već i za javnog izvršitelja koji postupa - rekao je Masnikosa i dodao:

- U toj situaciji, javni izvršitelj je dužan da postupa po rešenju suda dok to rešenje glasi na već naveden način, to je da se predmetni stanovi prodaju i da kupci imaju pravo da se usele u te stanove. Jedini način na koji izvršitelj može da ne sprovede sudsku odluku jeste donošenje nove sudske odluke kojom bi to rešenje bilo stavljeno van snage - objašnjava on.

Kako kaže, punomoćnik stanara je već svestan svih pravnih činjenica odnosno pravnog stanja stanova u ovom predmetu i on kaže da sada imaju pravo jedino na naknadu.

KUPILI STAN NA VOŽDOVCU, UREDNO GA PLATILI, SADA IH IZBACUJU! Zbog duga investitora, stanari zgrade ostaju bez krova nad glavom: 4 i po meseca traje naša borba!

