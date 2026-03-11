Slušaj vest

Anđela Bursać (14) iz Crvenke koja je vodila tešku i hrabru borbu sa opakom bolešću, umrla je 9. marta, saopštili su njeni sugrađani.

Anđela je izgubila najtežu bitku u borbi sa leukemijom. Iako još dete ona je pokazala neverovatnu snagu koja je dirnula mnoge ljude ne samo u Crvenki, već i mnogo šire.

Tokom njene borbe, sugrađani, prijatelji i ljudi dobre volje pružali su podršku njenoj porodici, u nadi da će Anđela pobediti.

Vest o njenom odlasku duboko je potresla sve koji su pratili njenu borbu i molili se za njen oporavak. Iza nje ostaje velika praznina, ali i sećanje na jednu hrabru devojčicu čija je snaga ujedinila ljude.

Anđela će danas, 11. marta biti sahranjena na gradskom groblju u Crvenki.

- U dubokoj tuzi i neverici, Crvenka se oprašta od male Anđele Bursać, devojčice koja je vodila tešku i hrabru borbu sa opakom bolešću – leukemijom. Nažalost, ta borba je završena, a Anđela je izgubila svoju najtežu bitku - navodi se na Fejsbuk stranici "Moja Crvenka".

Anđela je bila simbol hrabrosti i nade.

- U ovim teškim trenucima, porodici Bursać upućujemo iskreno i najdublje saučešće. Neka im Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak. Anđela će zauvek ostati u mislima i molitvama svih koji su verovali u njenu borbu. Počivaj u miru, mala hrabra devojčice - navodi se i dodaje:

- U ovim teškim trenucima, porodici Bursać upućujemo iskreno i najdublje saučešće. Neka im Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak. Anđela će zauvek ostati u mislima i molitvama svih koji su verovali u njenu borbu. Počivaj u miru, mala hrabra devojčice.