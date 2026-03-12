Slušaj vest

U vrtiću “Boško Buha” u Čačku sinoć je održan roditeljski sastanak na kom je jednoglasno odlučeno da daju podršku vaspitačici svoje dece koja je suspendovana s posla nakon što je jedan mališan bez ičijeg znanja izašao iz grupe i sam otišao kući.

Roditelji dece iz starije, srednje i predškolske grupe ovog vrtića u Čačku smatraju da odgovornost nije samo na vaspitačici koja o mališanima predano brine već 29 godina.

- Mi, roditelji dece iz vrtića u kojem je radila naša vaspitačica, želimo da izrazimo duboku zabrinutost i neslaganje povodom njene suspenzije. Povod za ovu odluku bio je događaj od 9. marta 2026. godine, kada je jedno dete samostalno izašlo iz vrtića bez znanja i odobrenja vaspitača. Nakon što je dete stiglo kući, roditelj nije odmah obavestio vaspitače o tome, zbog čega je usledio period velike neizvesnosti i potrage za detetom.

- U tom intervalu, vaspitači su prošli kroz izuzetno stresnu i tešku situaciju. Smatramo da se odgovornost za ovakav događaj ne može jednostrano pripisati jednoj osobi, posebno imajući u vidu njen dugogodišnji predan i profesionalan rad - navodi se u saopštenju roditelja i dodaje da je reč o osobi sa velikim iskustvom, koja svoj posao obavlja savesno, brižno i profesionalno, uz mnogo ljubavi, već 29 godina.

- Mi, kao roditelji, imamo apsolutno poverenje u njen rad. Smatramo da je odluka o suspenziji nepravedna i apelujemo na nadležne organe da još jednom preispitaju ovu odluku, sagledaju celokupnu situaciju i uzmu u obzir glas roditelja čija su deca svakodnevno boravila u njenoj blizini. Naš cilj nije sukob, već zaštita onoga što smatramo ključnim za našu decu – stabilno, sigurno i kvalitetno obrazovanje - zaključuju roditelji mališana.