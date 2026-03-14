Podzemni prolaz na Zelenom vencu dom je za mnoge beskućnike, ali i za one koji prose ne bi li skupili nešto novca za hranu, kiriju ili odeću.

Mnogi stanovnici prestonice svakodnevno prolaze pored njih, većina okreće glavu. Međutim, ima i onih koji nesebično pružaju pomoć.

Srpski influenser Marko Mladenović pre nekoliko dana poklonio je patike jednom čoveku koji prosi u ovom prolazu.

- Nemam krov nad glavom. Da bih iznajmio stan treba mi dosta para, primam socijalnu pomoć 14.000 dinara - rekao je on.

Mladenović je potom rešio da mu pokloni par obuće.

- Hteo bih da vam poklonim patike. Čovek se nalazi svaki dan u prolazu na Zelenom vencu, jedva preživljava, ko može neka dođe i pomogne - naveo je i dodao:

Influenser poklonio patike čoveku koji prosi Foto: Printscreen Tiktok/ Marko Mladenović

- Ima puno ljudi na istoj lokaciji kojima je potrebna pomoć. Poklonio sam mu patike, a vi ako ste u mogućnosti, obiđite ljude koje se nalaze u podzemnom prolazu na Zelenom vencu i pomozite im, makar jednim obrokom!