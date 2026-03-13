Slavka Miljanić sa Novog Beograda napunila je ovog meseca 101. godinu života. Vedar duh, dobro zdravlje i pozitivne misli ne napuštaju je ni u danas, a kako sama kaže, eliksir dugovečnosti leži u jednostavnosti.

- Nikakva tajna ne postoji, da bih ja mogla preporučiti. Ali, dobra volja, lepe misli, želja da mi drugi ljudi budu dobro, da mi deca budu dobro, da budu dobri đaci - kaže Slavka Miljanić.

Slavka Miljanić Foto: Kurir Televizija

Kako baka Slavka uživa u svakom danu uz unuke i praunuke

Bez obzira na godine, Slavka se trudi da bude u koraku sa modernim vremenom. Dobro raspoloženje i oštro pamćenje dodatno joj pomažu, pa sećanje na njeno poslednje letovanje pre dve godine i dalje ostaje sveže, kada je u društvu unuka i praunuke uživala u čarima mora.

- To je jedno specifično letovanje, baka dugo nije bila na moru, imala je želju da se okupa i da doživi taj osećaj mladosti da se vrati u doba kada je bila mlada, i sjajno smo se proveli - priseća se njen unuk Danilo Miljanić.

- Zaista mi znači prisustvo prabake, pošto je atrakcija sa 101 godinom, znači mi da slušam njene savete i priče i zanimljivo mi je da slušam sve njene doživljaje iz života - nadovezuje se njena praunuka Anđela Miljanić.

Baka Slavka svoje dane uglavnom provodi uz televizor, laganu šetnju i druženje sa komšijama, uz neizostavnu domaću kafu.

- Nikada nisam mislila na starost. Uvek sam težila da i drugi žive dobro. I da ugodim mojoj deci i mojim unučadima. sa komšijama da budem doba. I stvarno, možda je neskromnom ali stvarno su me tako voleli. Zgrada u kojoj je bilo 300 stranara, nema čoveka koji nije želeo da sa mnom priča - kaže baka Slavka.

Iako genetika, način i tempo života svakako igraju važnu ulogu, smeh, vreme provedeno sa voljenima i dani bez nepotrebnog stresa često su presudni za dugovečnost, što Slavka sa svojih 101 godinom sjajno potvrđuje.

SLAVKA MILJANIĆ NAPUNILA 101 GODINU: "Nikad nisam mislila na starost, uvek sam težila da drugi žive dobro"

