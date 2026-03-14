Kako RHMZ navodi, nakon hladnog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo.

Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.

Najviša temperatura biće od 17 do 21 stepen.

Do ponedeljka će se zadržati pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, a od utorka će uslediti manji pad dnevne temperature.

