U Srbiji će danas nakon hladnog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -1 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni, javlja Republički hidrometeorološki zavod.

- U ponedelјak pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 stepeni. Od utorka promenlјivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura. U utorak na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično sa kratkotrajnom kišom, dok se od srede u većem delu zemlјe očekuje suvo vreme, a kratkotrajna kiša je moguća tek ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine - najavljuje RHMZ.

U sredu u većem delu umereno oblačno i suvo, a slaba kiša se očekuje tek ponegde na severozapadu Vojvodine i na zapadu Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, istočnih smerova. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.

Inače, na Instagram stranici Hailz Srbija obavljeno je da će se košavska prizemna strujanja zadržati u različitim oblicima i tokom naredne sedmice. Velike su šanse da veći deo Srbije do kraja druge dekade marta ostane van uticaja ciklona, što bi moglo da dovede do produženog perioda suvog vremena.

Od juče je počeo pad temperature po visini za oko 5 do 7 stepeni, ali se to u prizemlju neće značajnije osetiti.