Sukob na Bliskom istoku već počinje da utiče na turističke planove širom sveta, pa mnogi putnici preispituju gde će provesti ovogodišnji odmor.

Zbog bezbednosnih briga sve je više onih koji otkazuju ranije rezervisana putovanja u Egipat i Dubai, dok se istovremeno traže nove, sigurnije destinacije za letovanje.

O tome koja bi mesta ove godine mogla da postanu popularnija među turistima, ali i kakve posledice aktuelna kriza može imati na međunarodni turizam, govorio je direktor Jute, Aleksandar Seničić, gostujući u emisiji "Uranak".

On ističe da je pad interesovanja za putovanja već primetan, ali da to nije neuobičajena reakcija u ovakvim situacijama.

- Prevelika tenzija koja se podigla je racionalna za region u kome se dešava. Naravno da to utiče i na ostatak sveta na neki način. Od početka ovih sukoba, u poslednjih petnaestak dana značajno je opalo interesovanje ljudi za putovanja, bez obzira o kojoj destinaciji se radi. To je uvek tako. Imali smo i u prošlosti sličnih situacija. Ne odvraćamo ljude, imamo bezbedne destinacije i u Evropi i u nekim drugim krajevima sveta. Ne mora da se leti preko ovih čvorišta. Mi smo ih koristili jer su bili najpovoljniji. Aerodromi u Kataru i Dubaiju su bili oni preko kojih je najveći broj dalekih destinacija bio povezan, odnosno najkvalitetnije, najjeftinije aviokarte, što je nama jako važno, ali zapadno tržište ne ide previše preko ovih aerodroma, idu preko nekih država, ali oni imaju direktne letove sa velikog broja aerodroma zbog drugačijih tipova aviona koji mogu da dohvate te destinacije u jednom letu bez mogućnosti sletanja - kazao je Seničić.

Kipar i Egipat i dalje bezbedni za turiste

Iako su pojedini turisti počeli da razmišljaju o otkazivanju putovanja, Seničić naglašava da neke popularne destinacije u regionu i dalje funkcionišu bez problema.

- Kipar ne spada u nebezbedne destinacije, on je imao incident sa tom američkom bazom. Ljudima treba reći, kada su zemlje tako razuđene, Kipar nije mnogo veliko ostrvo, ali baza se nalazi na 150 km od baze. Trenutno imamo turiste na Kipru i oni nemaju nikakav problem. Ljudi normalno koriste svoj odmor. Ono što je problem kod otkazivanja te vrste angažmana je što te avio kompanije koje lete nemaju nikakav razlog da vrate novac i to i ne rade. Kada se uplaćuju ti najjeftiniji aranžmani, karta je nepovratna. Kada pričamo o zemljama koje su uključene u ratna dešavanja, tu nemamo problem sa povraćajem novca ili odlaganjem putovanja. Tu kompanije izlaze u susret, ali kada pričamo o Egiptu, Turskoj, Kipru, zemljama koje su u neposrednom okruženju, a nisu zahvaćene ratom, nemamo nikakvu ratnu situaciju, vanrednu, aerodromi normalno funkcionišu, kao i destinacije. Tada imamo problem sa otkazivanjem tih aranžmana, jer ljudi mogu da pruže uslugu koju su prodali i ne vide razlog, formalno-pravno. Savet jeste da ljudi koji nam se javljaju, a treba da letuju u julu i avgustu u Egiptu ili na Kipru, trenutno ne otkazuju putovanja. Dokle god su ti letovi u planu i programu kompanija, neće vraćati novac. Kompanije neće vraćati novac. Ima vremena, uvek možemo da raskinemo ugovor i najveća šteta će biti te avionske karte, ali ne treba žuriti, jer može se desiti da se situacija relativno smiri i da se iskoriste ti aranžmani koji su kupljeni na velikim popustima. Uglavnom o tome pričam ljudima - objašnjava Seničić.

Aleksandar Seničić

Letovi za Dubai trenutno obustavljeni

S druge strane, situacija sa nekim destinacijama na Bliskom istoku trenutno je znatno komplikovanija. Prema njegovim rečima, redovan avio-saobraćaj ka Dubaiju je u ovom trenutku obustavljen.

- Trenutno nemamo letove, obustavljeni su. Ne možemo da dođemo do Dubaija, zatvoreno je nebo. Dolaze samo avioni iz tog pravca, koji su evakuacioni letovi. U ovom trenutku Dubai ne funkcioniše turistički, u redovnom saobraćaju, ni Abu Dabi, Katar, Bahrein. Za sada može samo da se povremeno leti iz Rijada i Muskata. To su dva aerodroma u okruženju koje su ljudi koristili da pređu kopnenim putem u neku od tih zemalja i da se na taj način vrate. Iako i tu postoje restrikcije u određenim vremenskim periodima u zavisnosti od bezbednosti.

Velika šteta za turistički imidž regiona

Seničić upozorava da bi trenutna kriza mogla da ostavi dugoročne posledice na turistički imidž nekih destinacija koje su godinama važile za veoma bezbedne.

- Abu Dabi i Dubai su izgradili imidž na svojoj bezbednosti, ali se desi kada se najmanje planira. Iako je dobra ideja ovaj semafor Ministarstva inostranih poslova da se to vidi, naši građani inače to ne prate mnogo. Mi nismo Englezi, oni obavezno pogledaju preporuke svoje države. Ovaj semafor vizuelno zaista može da nam pomogne, ali moramo da napomenemo da je Dubai do pre deset dana bio u zelenoj zoni. Malo je komplikovano to planirati. Svakako oni koji su planirali put u ovaj deo sveta, nije dobra ideja, što se tiče ove godine, sigurno. Bez obzira kada se ovo sve završi, Dubai i Abu Dabi će pretrpeti milijardersku štetu u dolarima, jer je nemoguće da se to brzo vrati. Sama šteta za destinaciju je ogromna - objasnio je.

- Saudijska Arabija ima sve predispozicije da bude jedna od najznačajnijih destinacija u toj regiji. Tu imamo malo religijsko i običajno pravo koje je drugačije, trebalo je vremena da oni to reše za strance na pozitivan način. Doneli su i zakone koji će se sprovoditi, međutim sada ova situacija potpuno negira sve to što su pokušali da naprave - kazao je.

Problemi sa letovima za daleke destinacije

Aktuelna situacija utiče i na putovanja ka dalekim turističkim destinacijama, poput Maldiva ili Tajlanda, jer su mnogi aranžmani ranije planirani preko aerodroma u Dohi ili Dubaiju.

- Funkcioniše ruta preko Istanbula i drugih relacija, ali ono što je problem – imamo veliki broj ljudi koji je uplatio te jeftine aranžmane preko Dohe i Dubaija, a ti letovi nisu mogući.

Međutim, kada pogledate letove koji su planirani za Sejšele preko Dubaija, videćete da su letovi za Sejšele, Maldive i Tajland u planu od, recimo, 25. marta. Sada je to neprijatnost, pričam iz ugla agencija. Kada vam dođe neko i kaže da neće putovati jer misli da se situacija neće rešiti, jako je nezgodno jer vi ne možete da vratite novac, zato što kompanija tvrdi da će leteti. Oni će vam reći dva ili tri dana ranije da li mogu ili ne da lete. Hoteli će zastupati svoju teoriju da možete doći sa druge strane, ali oni su manji problem.

Moram da kritikujem malo kompanije. Kada je bila situacija da su ljudi ostavljeni na raznim destinacijama, mislim da, koliko god da i taj zakon na svetskom nivou predviđa ta tri noćenja koja agencija mora da plati, on nije ni predviđen za rat, o tome niko nije razmišljao. To je predviđeno za neke tehničke okolnosti ili vremenske neprilike. Tu su kompanije koje su na sebe trebale da preuzmu taj trošak, a nisu. Odbili su potpuno, uz želju da vam vrate novac za deo leta koji ne možete da iskoristite, što nije ni deseti deo cene karte u tom trenutku.

Živimo u vremenu kada aviokompanije, kao najveći lobisti, imaju neke uslove koje nema niko na tržištu. Kada kupite kartu, ne postoji način da je vratite. Ista stvar koja se dešava od pre dve godine, i to su uvele sve kompanije: kada kupite povratnu kartu, ako ne iskoristite odlazni let, vama se istog momenta otkazuje i povratni let, što je jako čudna poslovna praksa. Čudi me da se nije reagovalo, jer ne možete naplatiti dva puta uslugu. Svi ovi ljudi koji su se našli u ovom problemu našli su se jer su aviokompanije procenile da je ovo ogroman trošak za njih, što razumem, ali moramo da znamo ko snosi odgovornost - kazao je.

Seničić ističe da ne veruje da će sukob trajati dugo, ali upozorava da bi posledice po turizam mogle da se osećaju i nakon smirivanja situacije.

- Dovoljno je da nemate nikakvu sigurnost da tamo možete da putujete, otkazivaće se letovi, što će uticati na globalni turizam. Zemlje koje su Turska, Egipat, Kipar, one će raditi, ali će imati smanjeni broj interesovanja. To je potpuno jasno, one će istrpeti jedan deo svega toga. Mediteranski deo Evrope se raduje jer očekuju veći deo turista, govorim o Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji. To su zemlje koje će profitirati iz ove situacije, to će tako i biti - zaključio je Seničić.

