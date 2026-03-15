stanje na putevima
Opasni udari vetra u Banatu! AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, popodne se očekuje pojačan saobraćaj
Slušaj vest
Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju i dobra prohodnost puteva, uz pretežno suve kolovoze u većem delu zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
U prvim popodnevnim satima, pred kraj vikenda, očekuje se pojačan saobraćaj na auto-putevima kao i na glavnim putnim pravcima koji vode ka većim gradovima.
Na pojedinim putevima u košavskom području, a posebno na jugu Banata, povremeno jaki i olujni udari jugoistočnog vetra mogu otežavati vožnju, naročito na otvorenim deonicama i mostovima.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši