Pomoć majkama da bi bile više s decom

Veliki broj majki guši se u svakodnevnim obavezama, radi po ceo dan, jurca po decu u vrtić, kuva, pegla, sprema kuću, riba, usisava, kupuje poklone za rođendane, krštenje...

Koliko puta su pomislile: "Samo da imam još jedan par ruku, još jedan sat u danu..." Upravo iz takvih misli nastala je ideja o Mama servisu - podršci za sve mame koje žele da predahnu.

Od žena se očekuje da budu supermame koje sve stižu, dok realnost izgleda sasvim drugačije. Umor, stres i pritisak često ostavljaju traga, a Mama servis je nastao kao konkretan odgovor na to.

Usamljene u svakodnevnim obavezama

- Okružene smo majkama koje su dosta usamljene u svakodnevnim obavezama, a naša želja je da im sve usputne radnje olakšamo - priča za Kurir sistemski psiholog Danica Marinković, koja je sa sestrom Zoricom pokrenula ovaj projekat:

Danica Marinković Foto: Privatna arhiva

- Dan traje 24 časa, žene se trude da sve stignu, a pritom su u saobraćaju sve veće gužve. Kako bi majke bile više dostupne svojoj deci, a manje zatrpane propratnim obavezama, rodila se ideja o mama servisu.

Zorica Marinković Foto: Privatna arhiva

Podrška majkama

U timu se nalaze različiti stručnjaci kako bi obezbedili što širu podršku majkama.

- Imamo psihoterapeuta koji je dostupan 24 sata dnevno, s mogućnošću zakazivanja seansi i konsultacija kako uživo u Beogradu, tako i onlajn, što je dosta praktično, a cena je od 4.000 do 6.000 dinara. Imamo i advokata - takođe je raspoloživ u svako doba za pravne savete. Tu su i asistentkinje za svakodnevne obaveze - pomažu majkama tako što idu u kupovinu, apoteku, poštu, šetaju ljubimce i kupuju ono što ne može da se naruči preko aplikacije. Potrebne stvari stižu u roku od jednog do tri sata, u zavisnosti od gužvi i lokacije - objašnjava nam Marinkovićeva.

Tu su i asistentkinje za svakodnevne obaveze Foto: ChatGPT

Brojni izazovi

Članice njihovog tima već poznaju majke koje ih angažuju, te njihove želje razumeju brže. Organizuju i dečje rođendane i proslave kod kuće - postavljaju dekoraciju, peru sudove, poslužuju goste, dok majke i deca mogu da se opuste i uživaju.

Neke od usluga koje pruža Mama servis: - nabavka - plaćanje računa - slanje i preuzimanje paketa - pomoć na proslavama i događajima - pranje sudova i čišćenje prostora - psihoterapeut - advokat

- Mreža saradnica stalno raste. To je važno jer se današnje majke suočavaju s brojnim izazovima, očevi jesu prisutni, ali i oni rade puno i teško nalaze vremena.

Reakcije majki su dosad samo pozitivne.

- Imamo i mesečnu pretplatu za majke, bilo da im je taj mesec neophodna pomoć sedam ili tri puta, a sledeći može biti i 10 puta. Usluge nisu namenjene samo za Beograd, mogu nas pozvati i majke iz drugih gradova.